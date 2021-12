Thomas de Padova: „Kunst und Mathematik hängen eng zusammen“

Arabische Zahlen sorgten in der Renaissance für eine Revolution. Thomas de Padova über ein Kapitel Wissenschaftsgeschichte, ohne das die Moderne undenkbar wäre.

Herr de Padova, Ihr Buch gibt Mathe-Versagern Trost: Unser Gehirn tut sich schwer mit Zahlen.

Thomas de Padova: Das ist tatsächlich so, denn unsere Zahlen kommen ja vom Zählen ganz konkreter Dinge, und für jedes dieser Dinge legte man früher einen Stein in ein Behältnis oder man ritzte eine Kerbe in ein Holz. Aus diesen Kerbzahlen sind die etruskischen und später die römischen Zahlen hervorgegangen. Damit tut sich unser Gehirn weitaus weniger schwer als mit der modernen abstrakten Zahlschrift. Unsere heutigen Zahlen sind eine mühsam über Jahrhunderte erworbene kulturelle Errungenschaft, und wir vergessen oft, was wir unseren Kindern zumuten, wenn wir sie zu schnell damit konfrontieren.

Wo liegt das Problem?

Padova: Unser Gehirn arbeitet assoziativ. Der Neurowissenschaftler Stanislas Dehaene hat sehr schön beschrieben, dass nicht nur Farben oder Düfte bei uns Erinnerungen wachrufen, sondern auch Zahlen. Wenn wir 9 x 8 multiplizieren, dann wird noch viel mehr aktiviert. Zum Beispiel die Produkte von 8 x 8 oder von 9 x 9, und so ist selbst bei ganz einfachen Rechnungen die Fehlerrate sehr hoch.

Noch komplizierter wird es beim exponentiellen Wachstum. Können sich deshalb viele nicht vorstellen, wie rasant sich Corona verbreitet?

Lesen Sie dazu auch

Padova: Sicher, das exponentielle Wachstum hat ja auch mit Zahlen zu tun, und hier besteht das Problem, dass aus anfangs sehr kleinen Zahlen irgendwann sehr große werden. Wenn Sie 1000 Euro auf Ihr Sparbuch legen und 8 Prozent Zinsen bekommen, hat sich Ihr Kapital in etwa neun Jahren verdoppelt, weitere neun Jahre später werden aus den 2000 Euro 4000. Wenn sich aber die Zahl der Infizierten innerhalb von nur drei Wochen verdoppelt, dann werden aus anfangs 1000 Infizierten nach nur sechs Wochen 4000. Und nach weiteren sechs Wochen werden aus den 4000 dann 16.000 Infizierte.

Wer nicht rechnen kann, ist selbst beim Einkaufen klar im Nachteil.

Padova: Beim Ratenkauf oder beim Abschluss von Versicherungen fällt man ohne Mathematik leicht auf die Nase. Fast noch wichtiger ist das aber für unsere politische Teilhabe.

Inwiefern?

Padova: Unsere Umwelt und unsere Wirtschaft sind äußerst komplex. Wer die mathematischen Ansätze dahinter nicht versteht, kann sich nur sehr schwer vorstellen, was es mit einem Kipppunkt des Klimas auf sich hat und warum sich eine Situation so schnell verändern kann wie im Fall Corona.

Thomas de Padova kommt zu einer Lesung nach Friedberg. Foto: Götz Schleser

Sie gehen in Ihrem Buch über die Mathematik zurück in die Renaissance, die man eher mit dem Aufbruch in den Künsten verbindet.

Padova: Kunst und Mathematik hängen eng miteinander zusammen. Nehmen Sie nur die Erfindung der Zentralperspektive, die etwa Leonardos Bildern zugrunde liegt und die heute unsere gesamte visuelle Kultur prägt. Von der Gebrauchsanweisung bis zur Computergrafik – überall taucht diese rationale geometrische Bildsprache auf. Und auf der Basis der im späten 15. Jahrhundert eingeführten indisch-arabischen Zahlen wurde eine mathematische Formelsprache mit Plus- und Minuszeichen, Malpunkt und Wurzelhaken entwickelt, die wir heute auf der ganzen Welt benutzen.

Warum dauert es in der Renaissance so lange, bis sich die indisch-arabischen Zahlen durchsetzen?

Padova: Das ist gar nicht so erstaunlich. In der römischen Zahlschrift haben Sie eine Kerbe, einen Strich für jede Einheit. Und wenn Sie bei fünf angekommen sind, machen Sie einen Schrägstrich durch oder benutzen ein neues Zeichen, das V. Dann das X. Die Zeichen werden der Größe nach aneinandergereiht, so kann man wunderbar addieren.

Das ist anschaulich.

Padova: Aber mehr eben auch nicht. Die neue Zahlschrift beruht auf einer Mischung aus Addition und Multiplikation in einem dezimalen Stellenwertsystem. Das beinhaltet die Zeichen von 1 bis 9 und die Null als Platzhalter. Eine Zahl wie 1010, bei der zwei Stellen unbesetzt bleiben, bedeutet aber etwas völlig anderes als XX in der römischen Schreibweise. Eine derart neue Mathematik hat sich weder in Indien, noch im arabischen Raum, noch in Europa von heute auf morgen durchsetzen können.

Hätten nicht gerade die Kaufleute ganz scharf auf die neuen Rechenmöglichkeiten sein müssen?

Padova: Natürlich, aber es gab vor allem auf amtlicher Seite Vorbehalte. Viele haben die neue Zahlschrift noch nicht beherrscht. Und es gab Bedenken, dass man etwa durch das Anhängen einer Null einen Betrag ganz einfach fälschen könne. Noch das Freiburger Stadtrecht von 1520 versagt Schuldbüchern mit indisch-arabischen Ziffern jegliche Beweiskraft. Die Richter akzeptierten nur Bücher, die mit „langenzal oder mit ganzen worten“ geschrieben sind. Wenn man sich dann aber die Archive der Ravensburger Handelsgesellschaft anschaut, sieht man, dass die jüngeren Generationen nicht mehr mit römischen, sondern in der neuen indisch-arabischen Zahlschrift gerechnet haben – auch wenn sie es offiziell nicht sollten.

Künstler und Literaten kokettieren heute gerne damit, in Mathe eine Null zu sein, dafür aber kreativ und sinnlich. Dürer und Leonardo haben dagegen ihr Mathematik-Interesse betont.

Padova: In der Renaissance galten die Wissenschaften für Künstler als große Inspirationsquelle und umgekehrt. Damals ging das alles Hand in Hand. Die Kunstakademie, wie wir sie in Florenz haben, ist im Prinzip die Vorläuferin der heutigen polytechnischen Hochschulen. Man hat dort gelernt, was man fürs Vermessungswesen oder für die Astronomie braucht. Nicht ohne Grund hat auch ein Galileo Galilei beim Lehrer einer solchen Kunstakademie studiert.

Martin Luther hat den Mathematiker Michael Stifel sehr unterstützt, obwohl der mit seinen Weltuntergangsberechnungen völlig falsch lag. Was hat sich der Reformator von ihm versprochen?

Padova: Stifel war Augustinermönch und einer der frühen Anhänger Luthers. Mit der Mathematik hatte ihre Verbindung nichts zu tun. Sie zeigt aber, dass es viele Zugänge gab. Später hat Stifel versucht, die Bibel anhand von Zahlen zu deuten und jedem Buchstaben einen Zahlenwert zuzuordnen. Er hat das Rechnen mit Unbekannten, mit algebraischen Gleichungen vorangetrieben. Auch die Astrologie und selbst das Glücksspiel haben zur Mathematik geführt. Gerade ein emotionaler Zugang kann zu Höchstleistungen antreiben. Denken Sie an Girolamo Cardano, der einerseits Astrologe war und Träume deutete und auf der anderen Seite kubische Gleichungen löste und die Grundlagen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung legte – er war nämlich spielsüchtig.

Haben ihm die Berechnungen geholfen?

Padova: Nein, Cardano hat seine Familie mehrmals in den Ruin getrieben. Bei Glücksspielen könne man nur verlieren, war seine Warnung. Doch obwohl er das durchschaute, hat er weitergemacht.

Früher ließen die Herrscher ihre Astrologen in den Himmel blicken und rechnen, heute setzen wir auf Algorithmen und hoffen auf die Lösung unserer (Zukunfts-)Probleme.

Padova: Auch unser Wissen ist begrenzt, und zum Teil sind wir uns dessen weniger bewusst als die Astrologen von einst, für die das oft nur der Brotberuf war. Johannes Keppler hat Astrologie betrieben, um Mathematiker sein zu können. Er war nicht der Einzige, der die Vorhersagemöglichkeiten der Astrologie als sehr begrenzt ansah.

Würde uns eine gewisse „Lust an der Mathematik“ heute wieder gut tun?

Padova: Sehr sogar, denn die Mathematik ist nicht nur nützlich und verbirgt sich hinter jedem Lichtschalter und jedem Fahrkartenautomaten, sie ist auch ungemein anregend. Das sieht man in der Renaissance an Figuren wie Stifel, Leonardo und Dürer unglaublich gut. Und wie die Poesie ist die Mathematik dazu imstande, die Wirklichkeit in einer verdichteten Form abzubilden.

Was müsste sich am Mathematik-Unterricht ändern?

Mir scheinen schon die Lehrpläne viel zu vollgepackt. Und dann sollte der Unterricht anschaulicher werden. Manche Schüler sind wie einst Leonardo schlecht im Rechnen, haben aber ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, das man nutzen könnte, indem man, wie damals, Rechnungen mithilfe der Geometrie erklärt.

Zur Person: Thomas de Padova ist Physiker. Der 56-Jährige aus Berlin hat sich jedoch längst als Buchautor einen Namen gemacht. Seine jüngste Veröffentlichung „Alles wird Zahl“ ist bei Hanser erschienen (374 Seiten, 25 Euro).