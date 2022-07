"Tristan"-Regisseur Roland Schwab: "Da steigt natürlich der Adrenalinpegel"

Roland Schwab inszeniert die Eröffnung der Bayreuther Festspiele, Wagners "Tristan und Isolde". Das Werk zu realisieren, ist für den Regisseur „ein Kraftakt“.

Herr Schwab, Corona bringt die Planungen für den Bayreuther Festspielsommer durcheinander und macht auch vor „Tristan und Isolde“ nicht halt: Cornelius Meister, eigentlich als „Tristan“-Dirigent vorgesehen, wird nun anstelle des erkrankten Pietari Inkinen den „Ring“ dirigieren, Markus Poschner wiederum steigt als Dirigent neu in die „Tristan“-Produktion ein. Wie fühlen Sie und alle Beteiligten sich gerade, wie kommen Sie mit der schlagartig veränderten Situation zurecht?

Roland Schwab: Bayreuth steht ja für Überraschungen. Das hat man verinnerlicht, wenn man hier anfängt. Mit Cornelius Meister war die gemeinsame Wegstrecke, auch menschlich, wunderbar. Sicher ist es aber eine übermenschliche Aufgabe, an 16 Tagen 13 Werke Wagners zu dirigieren, wozu es bei einer Abdeckung sowohl von „Tristan“ als auch vom „Ring“ durch Cornelius Meister gekommen wäre. Ein zusätzlicher neuer Dirigent für das extreme Programm 2022 auf dem Hügel war ohne Zweifel eine vernünftige Entscheidung. Kurz vor der Premiere von „Tristan“ ein Wechsel im mystischen Orchestergraben, da steigt natürlich der Adrenalinpegel. Langweilig wird’s hier nie!

Wagner schrieb in einer frühen Phase der Ausarbeitung seines „Tristan“ in einem Brief, es sei ein „praktikables Werk“, das ihm da vorschwebe, „lediglich ein paar gute Sänger“ würden dafür benötigt. Demnach müsste die Einstudierung von „Tristan und Isolde“ geradezu ein Kinderspiel sein.

Schwab: Alles, was Wagner begonnen hat, hat sich ihm ins Monströse ausgewachsen. Das gilt auch für „Tristan“, nach seinem „Ring“ in aufführungstechnischer Hinsicht die nächste Unmöglichkeit. Wagners Bedürfnis, den Menschen in seiner Komplexität zu zeigen, eine ganze Welt in sein Werk hineinzupacken, hat auch diese, wie er zunächst meinte, kleinere „Tristan“-Kreation wieder an den Rand des Realisierbaren gebracht. Und die Schwierigkeit zur Uraufführungszeit mit dem letztlich geschaffenen Werk ist – in Abschwächung – weitergereicht an alle folgenden Generationen. Egal, ob es Sänger sind oder Regisseure, „Tristan“ bringt alle in Schwierigkeiten, die man freilich gerne auf sich nimmt. Damit entfernt Wagner sich sehr weit von der herkömmlichen Oper. „Tristan“ ist eine symphonische Dichtung mit Gesang – es ist ein immenser Kraftakt, diese Rollen zu singen und dabei noch zu agieren.

Wo liegen die Schwierigkeiten für Sie?

Schwab: Als Regisseur merkt man, dass man irgendwann in den Bereich des Uninszenierbaren kommt, und zwar genau in der Mitte des Werks: Im Liebesduett des zweiten Aufzugs, wo sich alle Grenzen auflösen, alle Themen geschluckt werden von der Musik. Wagners Musik absorbiert hier alles, alle Sprache, alle Szene, es gibt nichts, was nicht von ihr, dieser endlosen Nacht, geschluckt würde – „ … nimm mich auf in deinen Schoß“, alles folgt hier diesem sehnsüchtigen Wunsch. Eine interessante Erfahrung für einen Regisseur.

Tatsächlich gilt „Tristan und Isolde“, was die Szene anbelangt, als Wagners statischstes Werk überhaupt. Wie geht man als Regisseur damit um?

Schwab: Die Aufgaben stellt hier nicht das Drama, sondern die Musik. Wenn Wagner mit seiner unendlichen Chromatik die ständige Transformation komponiert und mit diesem Werk das größte Beispiel für eine Kunst des Übergangs geschaffen hat, muss man schauen, wie man dem entspricht. Das hat mit herkömmlichem Aktionstheater wenig zu tun: Statt „Handlung“, wie Wagner sein Werk provokativ bezeichnet hat, finden Seelenreisen statt. Weil ich nun mal von der Musik herkomme, versuche ich primär, die musikalischen Entwicklungen zu inszenieren.

Klingt dann doch nicht nach einer einfachen Aufgabe.

Schwab: Das Stück ist zelebrierte Weltflucht, und ich finde, dieses „Löse von der Welt mich los“, das passt gerade sehr gut in unsere Krisenzeit: Dem Publikum, das verstört ist vom aktuellen Weltgeschehen, wieder die Chance zur Sehnsucht zu geben, darin sehe ich meine Aufgabe. In einer Zeit, in der wir ein neues Sensorium für Apokalypse haben, darf, ja muss dieser Eskapismus sein. Es geht mir um eine geradezu surreale Schönheit, die sich querstellt gegen alle Desillusionen.

Verorten Sie Ihre Inszenierung in einem bestimmten Raum, zu einer bestimmten Zeit?

Schwab: „Tristan“ verhandelt ein universales Thema, eine Sehnsucht durch alle Zeiten, durch alle Räume hindurch. Das in eine konkrete Verortung zu packen, wäre doch eine Einengung.

Sie inszenieren Wagners „Tristan“ für die Bayreuther Festspiele. Wachsen bei solcher Konstellation die Ansprüche an sich selbst?

Schwab: Dem Kontext an „Tristan“-Aufführungen, die es hier gab, dem stellt man sich sehr bewusst. Es gibt eine spezifische Bayreuther Rezeptionsgeschichte, und da besteht der Ehrgeiz für jeden Regisseur, jede Regisseurin, etwas zu entwickeln, was es so hier noch nicht gab. Das schließt nicht aus, dass man Bögen zur Tradition schlägt. Aber diese „Tristan“-Inszenierung in dieser Form soll hier den Charme des Singulären haben. Ja, das ist absolut der Anspruch.

Ihre Inszenierung ist zugleich Ihr Debüt bei den Festspielen. Was ist das Besondere an der Arbeit hier?

Schwab: Das Festspielhaus und das Festspielgelände sind ein wunderbarer Ort, abgeschieden über der Stadt, herausgerissen aus dem Alltag. Nach Bayreuth kommen alle mit einer positiven Grundeinstellung, unbelastet von anderen Produktionen, wie es an herkömmlichen Repertoiretheatern sonst der Fall ist. Das heißt aber nicht, dass es hier nicht auch Überschneidungen im Festspielhaus gibt. Viele Sänger decken, besonders in diesem hochambitionierten Mammutprogramm 2022, mehrere Produktionen ab – das müssen die alle sportiv bewältigen, ohne dabei den Stress von einer Produktion in die andere zu tragen.

"Langweilig wird's hier nie", sagt Regisseur Roland Schwab über die Arbeit im Bayreuther Festspielhaus. Foto: Daniel Karmann, dpa

Trotz strenger Corona-Regeln bei den Proben lassen sich Infektionen nicht verhindern, wie Sie ja durch den Dirigentenwechsel schon erfahren mussten. Was bedeutet es für den „Tristan“, wenn schlimmstenfalls der Chor nicht einsatzfähig wäre und somit Wagners große Choropern, die ja ebenfalls auf dem Spielplan stehen, nicht aufgeführt werden könnten?

Schwab: Katharina Wagner leitet die Festspiele, wie ich finde, sehr umsichtig und lenkt sie sehr diszipliniert und mit gutem Sinn für Prophylaxe durch die Corona-Situation. „Tristan“ ist in diesem Jahr der Joker. Das macht Sinn, denn der Choreinsatz ist hier minimal, „Tristan“ kann also als Ersatz für eventuelle Ausfälle dienen. Insofern hatte Richard Wagner recht, wenn er einst von einem „praktikablen Werk“ gesprochen hat – 150 Jahre später ist die behauptete Praxistauglichkeit zur praktikablen Funktion geworden.

Die Titelpartien Tristan und Isolde gelten für Sänger und Sängerinnen als die anstrengendsten überhaupt. Kommt es vor, dass Stephen Gould und Catherine Foster zu Ihnen sagen: Tut uns leid, Herr Schwab, aber so, wie Sie sich das vorstellen, ist das nicht zu machen?

Schwab: Bei so einem Werk tut man gut daran, es mit den Sängern zusammen zu entwickeln. Aufgezwungene Aktionen fruchten hier nicht, wären sogar kontraproduktiv. Man muss die Inszenierung mit den Möglichkeiten der Sänger gestalten. Dazu kommt, wie schon gesagt, dass die Handlungsmöglichkeiten hin zum Zentrum des Stücks immer weniger werden. Wagner selbst schrieb als Szenenanweisung: Tristan und Isolde lassen sich nieder auf einer Blumenbank. Er war einfach weise und wusste, dass man mit Liebesakrobatik dieser Szene nicht gerecht werden kann.

Zum Mythos geworden bei den Festspielen ist das Wort von der „Werkstatt Bayreuth“, gemeint als Nachschärfen einer Inszenierung bei der Wiederaufnahme im Folgejahr. Ist das nur viel Gewese um einen Begriff oder tatsächlich eine Chance für die Produktion?

Schwab: Natürlich arbeitet man daran, das Ideal schon zur Premiere präsentieren zu können. Was in die Werkstatt, was noch einmal überholt werden muss, das weiß man meist erst im Anschluss. Mit den Festspieljahren wechseln ja auch teilweise die Sänger, und dann ist es schön, wenn man einen Zeitraum hat, in dem man das Konzept an die neuen Sänger anpassen kann. Das ist auf jeden Fall eine große Chance. Und ich finde, man würdigt damit auch das Publikum. Indem man ihm nicht einfach Wiederaufgebrühtes präsentiert, sondern etwas, das durchaus den Anspruch des Neuen hat.

Zur Person: Roland Schwab, 1969 geboren, wuchs in München auf und studierte Musiktheaterregie in Hamburg bei Götz Friedrich. Inszenierungsaufträge führen Schwab an wichtige internationale Bühnen, aber auch in Augsburg war der Regisseur bereits mit zwei Operninszenierungen zu sehen („La finta giardiniera“, „Dalibor“). Erst Mitte Dezember wurde ihm Wagners „Tristan“ für die Bayreuther Festspiele 2022 angetragen, in lediglich vier Wochen entwarf er ein Konzept für die Inszenierung, mit der am 25. Juli die Festspiele eröffnen.