Polizeiruf-Schauspielerin Verena Altenberger: „Es geht immer um alles“

Plus Für die deutschen Zuschauer ist Verena Altenberger vor allem aus „Polizeiruf 110“ bekannt. Obwohl sienur mit einer Nebenrolle vertreten, ist sie der eigentliche Star des Alpendramas „Märzengrund“.

Frau Altenberger, die Hauptfigur, die Sie in dem Kinofilm „Märzengrund“ spielen, meint von sich, sie fühle sich fremd von der Welt. Haben Sie jemals das Gleiche empfunden?