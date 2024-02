Wolfgang Flatz: "Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker"

Der Künstler Flatz zeigt eine naturgetreue Nachbildung seiner Haut und seines Körpers an einem Fleischerhaken hängend in der Pinakothek der Moderne. Bei einer Vernissage seiner Ausstellung "Flatz. Something wrong with physical sculpture" am 8. Februar 2024 wird u. a. die Haut des Künstlers in einer Live-Auktion von Christie's in der Pinakothek der Moderne versteigert.

Foto: Felix Hörhager, dpa