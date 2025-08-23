Theatermacher Christian Stückl: „Die Kirche ist mir wurscht“

Wir sitzen hier in Oberammergau, einem Ort, der mitten in den Bergen, mit alten Häusern und der Lüftlmalerei so ganz den Vorstellungen entspricht, die man sich gern von Bayern macht. Ist das eine Kulisse, die Sie beeinflusst hat, Herr Stückl?

CHRISTIAN STÜCKL: Nein. Mir war das, als ich 15, 16 Jahre alt war, viel zu nett und zu schön. Ich habe das schon gemocht, mit all den Touristen, und mich hat auch das Fremde fasziniert, das damit ins Dorf gekommen ist. Der eigene Ort war mir aber zu niedlich, mit seiner ganzen Schnitzerei und all dem. Dabei habe ich ja selbst dann eine Ausbildung zum Holzbildhauer gemacht. Aber Herrgottschnitzen, oh mein Gott! Ich habe keinen einzigen Herrgott geschnitzt. Wir haben in der Ausbildung unseren Spaß damit getrieben und den Jesus an den Galgen gehängt, weil man es als Kunst nicht ernst nehmen wollte. Das war ein ganz schwieriger Punkt.

Reden wir also über die Kunst, die Sie machen, reden wir über Theater, passend zur Jahreszeit über das Sommertheater, mit dem Sie als Spielleiter der Passion und als langjähriger Regisseur des Salzburger „Jedermann“ reichlich Erfahrung haben.

STÜCKL: Sommertheater, gibt’s das überhaupt, was soll das sein? Ich mache Theater im Sommer, im Herbst, im Winter und im Frühjahr. Für mich gibt es nicht die Sparte Sommertheater. Ich muss mich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Themen beschäftigen, aber nicht in unterschiedlichen Jahreszeiten. Wenn ich in Oberammergau etwas mache, auf dieser großen Freilichtbühne, dann muss ich Populäreres spielen, als in München am Volkstheater. Für die Orte, an denen man viel Publikum braucht, muss man bestimmte Stoffe suchen.

Christian Stückl hat die Tragödie "Romeo und Julia" inszeniert und wieder große Gruppenbilder geschaffen. Foto: Arno Declair

Das haben Sie letztes Jahr gemerkt, als Sie im Passionstheater „Der Rebell“, die Geschichte vom bayerischen Hiasl, spielen wollten und dann wegen zu geringer Nachfrage abgesagt haben.

STÜCKL: Das lag sicherlich auch an den Nachwirkungen von Corona, dass das Jahr 2023 zäh losging. Aber wir haben auch gesehen, dass wir mit Stoffen wie „Joseph und seine Brüder“, „David“ und „Jessaiah“ das Theater voll kriegen, und mit Shakespeare war es nicht voll. Ich habe das Gefühl, dass hier schon speziell das Religiöse gesucht wird. Aber ich will mich nicht nur darauf festnageln lassen und irgendwann ist das Alte Testament ja auch abgefrühstückt. Man braucht einen langen Atem, um die Leute an anderes heranzuführen. Immer funktioniert es eben nicht, und das, was ich letztes Jahr machen wollte, das Bayerische, das hat gar nicht funktioniert.

Ist das für Sie fast schon ein Fluch, dass Sie hier vom Religiösen nicht wegkommen?

STÜCKL: Ja, a bissl schon. Obwohl, was heißt Fluch. Wir haben in diesem Ort eine Tradition, die unglaublich ist. Wir wurden ja zur Mutter aller Passionsspiele. Und wo findet man einen Ort, in dem 2000 Leute mitspielen! Also, das ist kein Fluch, das ist ein Segen. Aber es ist natürlich auch ein Kreuz, weil du dich nicht ständig mit Jesus beschäftigen kannst. Da ist es ganz gut, dass es den Zehnjahres-Abstand gibt. Aber wir haben in dieses Dorf ein Theater für 5000 Leute gebaut. Da braucht man immer ein großes Bühnenbild und Szenerien mit vielen Leuten - so einfach mal ein Kammerspiel geht da halt nicht.

Ein Sommertheater gab es in Oberammergau aber letztes Jahr dann doch noch, nämlich das rund um die Besetzung des Oberspielleiters für die Passion 2030. Warum wollen Sie die auch ein fünftes Mal machen?

STÜCKL: Ich habe mit 15 Jahren gesagt, ich möchte Passionsspielleiter werden, für mich war das klar und ich war mit 24 Jahren der jüngste Passionsspielleiter und habe wirklich versucht, die Passion auch zu reformieren. Das Passionsspiel gehört zu mir, seit ich da bin. Und deswegen ist es ein bisschen schwierig, es abzugeben.

Aber Sie kennen ja auch aus der Weltliteratur und der Geschichte die Beispiele, bei denen es nicht gut ausgeht, wenn man nicht abtreten kann.

STÜCKL: Ich bin ständig auf der Suche nach Leuten, die Lust haben, jetzt schon bei den Sommerstücken Regie zu führen. Die Problematik ist, in München mache ich das permanent, lasse viele junge Leute zum Zug kommen, bei uns muss ich einen finden, der aus dem Dorf ist. Und wenn es niemanden gibt, dann wird man irgendwann vielleicht auch jemanden nehmen müssen, der nicht aus dem Ort ist. Aber soweit sind wir noch nicht.

Im letzten Jahr gab es mit Abdullah Karaca einen Bewerber, der aus dem Dorf kommt und das hat doch für einigen Aufruhr gesorgt.

STÜCKL: Nein, so war das nicht, da waren die Schlagzeilen größer als es die Sache wirklich war. Da mag ich eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Wir haben jetzt eine Einigung gefunden, dass er wieder zweiter Spielleiter macht.

Für die Rolle des Spielleiters der Passion 2030 bewarb sich auch der bisherige zweite Spielleiter Abdullah Karaca. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Sie sind also in Oberammergau weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger und haben noch keinen gefunden.

STÜCKL: Ja, genauso ist es. Und wenn ich das Gefühl hätte, ich habe im Dorf keinen Boden mehr, würde ich sofort aufhören. Aber ich habe diesen Boden noch.

Was können Sie der Passion denn noch einmal Neues abgewinnen?

STÜCKL: Da bin ich noch lange nicht fertig. Ich bin jahrelang dafür gelobt worden, was ich gegen den Antisemitismus in der Passion gemacht habe. Jetzt werde ich gerade eher angefeindet deswegen und die Leute sagen „Na wie geht es Dir jetzt, Judenfreund?“, weil sie den Antisemitismus mit den Vorgängen in Israel in Verbindung bringen. Natürlich ist da im Moment nicht viel in Ordnung, auf beiden Seiten nicht. Aber man spürt, da sind so viele offene Fragen. Ich habe auch das Gefühl, dass der Abstand von dem, was wir von Jesus erzählen und der Kirche noch einmal um einiges größer geworden ist. Vor zehn Jahren habe ich mich über Kirche noch aufgeregt, richtig aufgeregt und jetzt merke ich, sie ist mir wurscht. Sie ist weder sozial noch moralisch ein Vorbild für uns. Wie kriegt man also die Geschichte noch mal so erzählt, dass die Leute nicht das Gefühl haben wir sind Religionslehrer auf der Bühne - das ist die große Herausforderung, auch wie wir die jungen Leute erreichen.

In München im Volkstheater haben Sie sehr viel junges Publikum.

STÜCKL: Darauf bin ich sehr stolz, und das gelingt mir nicht, weil ich selber so jung bin, sondern weil bei mir viele Junge arbeiten und sich ausprobieren können. In Hannover, wo ich im Frühjahr „Der Rosenkavalier“ inszeniert habe, habe ich das extrem wahrgenommen. Die Stadt ist unglaublich divers, und dann geht man in die Oper und da sind Leute, die alle älter sind als ich. Gerade mit all den Sparmaßnahmen, die jetzt kommen, haben diese Häuser keine Zukunft. Die großen Opern werden immer ihr Publikum haben, da gibt es genug Leute, die das zahlen, und da singen die Stars, aber kleinere Häuser, die gehen kaputt. Man muss ununterbrochen etwas tun, dass man das Theater verändert, dass man Neues zulässt.

Ist das Ihr Anspruch als Theatermacher?

STÜCKL: Ich mache Theater nur, weil ich es gern mache. Mich interessiert nicht der Erfolg, sondern mich interessiert, welche Geschichten die Menschen, vor allem die jungen, erzählen wollen. Mich interessiert der Blick von anderen Leuten. Die Welt geht nicht rückwärts, sondern vorwärts. Ich sehe meine Aufgabe darin, das Neue zu suchen und die Jugend zu fördern. Der Gewinn meines Sommers, des Sommertheaters, wenn Sie es so nennen wollen, waren die jungen Leute, die sich bei „Romeo und Julia“ total hineingehängt haben, die Lust hatten, auf der Bühne etwas zu erzählen.

Wie schaffen Sie es Laien zu solchen Leistungen zu bringen. Was heißt das für Sie, der Sie ja auch mit Profis inszenieren?

STÜCKL: Ich bin mit Laien sozialisiert. Ich habe hier im Dorf schon von Jugend an meine eigene Theatergruppe aufgebaut. Ich mache viel vor, und sage dann, „Du darfst mich aber nicht kopieren, Du sollst nur einen Impuls bekommen. Wenn du mich kopierst wird es schwierig.“ Das mögen Berufsschauspieler nicht so gerne. Denen soll ich nur sagen, was sie machen sollen, die wissen dann selbst, wie sie es darstellen. Abe ich bin halt schwer von der Bühne runter zu bringen. Aber man arbeitet sowieso mit jedem Schauspieler anders, beim einen muss man mehr Motor sein, beim anderen mehr Ideengeber. Es gibt kein Rezept, wie man mit Schauspielern arbeitet.

Der Spielleiter der 42. Passionsspiele Oberammergau, Christian Stückl (M), steht bei der ersten großen Probe mit Volk auf der Bühne. Foto: Angelika Warmuth, dpa

Noch einmal zu etwas anderem: Im Zuge der Spardiskussionen in der Kulturszene kommt immer wieder auch die Verantwortung der Kultur für die Demokratie zur Sprache. Welche Rolle sehen Sie dabei für das Theater?

STÜCKL: Wir haben nicht die Kraft die Welt zu verändern, auch wenn man während Corona immer von der Systemrelevanz gesprochen hat. Wir haben vielleicht die Kraft, Diskussionen anzuregen und in bestimmte Richtungen zu lenken, Dinge aufzureißen, die andere lieber verschlossen halten, weil auf der Bühne mehr passieren darf als im realen Leben. Aber wir sind genauso hilflos wie der Hofnarr, der zwar alles sagen darf, aber am Ende nicht gehört wird.

Ist das nicht eine sehr pessimistische Sicht auf ihr Metier?

STÜCKL: Ich mache es gern und finde auch, dass Theater extrem wichtig ist, aber ich würde die eigene Rolle des Theaters nicht so hochspielen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir auf der Bühne immer mehr ins Private rutschen. Das hängt damit zusammen, dass die Welt so unheimlich kompliziert geworden ist, wir sie aber auch kompliziert machen. Wenn bei der Genderdiskussion über Toiletten gesprochen wird, dann denke ich mir manchmal, dann hängt halt einfach ein Papperl hin, dass alle da hindürfen, wir haben doch wichtigere Themen zu besprechen. Ich habe das Gefühl, dass alle eher der Schwierigkeit der Welt aus dem Weg gehen. Wir haben gelernt, man darf Israel nicht kritisieren, jetzt kritisieren es aber alle. Auch mit Putin haben wir keinen richtigen Umgang und letztlich wissen wir auch nicht, wie wir wirtschaftlich auf die Chinesen reagieren sollen. Wir sind alle überfordert und in dieser Überforderung ziehen wir uns immer mehr ins Private zurück. Das merkt man auch im Theater. Im Augenblick werden gerade viel zu wenig neue Stücke geschrieben. Wir haben über den Klimawandel, über Antisemitismus, über Kriege zu reden und machen es zu wenig. Da liegt eigentlich unsere Aufgabe, wenn wir Relevanz für die Gesellschaft haben wollen.

Zur Person Christian Stückl, geboren 1961 in Oberammergau, ist seit 1987 Spiellleiter des alle zehn Jahre stattfindenden Passionsspiels in seinem Heimatort und seit 2002 Intendant des Münchner Volkstheaters. Daneben inszenierte er Opern und Schauspiele unter anderem am Wiener Burgtheater, an der Staatsoper Hamburg und dem Schauspiel Zürich. Seit 2011 inszeniert er auch jedes Jahr im Sommer eine Oper oder ein Schauspiel im Passionstheater.