Auf Josef Guggenmos' Spuren: Zwei Autoren gewinnen Preis für Kinderlyrik

Plus Guggenmos’ Lyrik für junge Leute wird noch immer hoch geschätzt. Zu seinem 100. Geburtstag erhalten zwei Autoren den Preis, der seinen Namen trägt.

Ein Kindergedicht ist kein Kinderspiel. Lyrik für junge Leute, das sollten keine simplen, pädagogisch aufgeladenen Texte sein, sondern solche, die es schaffen, auch das Kind im Erwachsenen noch anzusprechen. Das war Josef Guggenmos’ Überzeugung und die rund 1000 Gedichte aus seiner Feder zeugen von seiner Kunst, das Allgemeine, das Einfache als etwas Besonderes zu begreifen. Kaum ein Grundschul-Lesebuch, kaum eine einschlägige Sammlung im deutschsprachigen Raum kommt ohne Werke des Allgäuers aus, der am Samstag 100 Jahre alt geworden wäre. Auch bei aktuellen Protagonisten des Genres genießt Guggenmos, der 2003 gestorben ist, überaus hohes Ansehen.