Jahreshoroskop 2023 für Jungfrau: Was bringt das neue Jahr in der Liebe und Beruf?

Was hält das Jahr 2023 für die Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was das Sternzeichen Jungfrau im Jahr 2023 erwartet

Im neuen Jahr gibt es zwei deutlich widersprüchliche Tendenzen für Ihr Zeichen: Saturn fordert die Klärung aller wichtigen Lebensbereiche, Jupiter ermuntert Sie vor allem in der zweiten Jahreshälfte zu mutigen Neuanfängen. Wenn Sie sich zwischendurch also zwischen Rückzug und Abenteuer hin- und hergerissen fühlen, liegen Sie gar nicht so verkehrt.

Der Schlüssel, der es Ihnen ermöglicht, das Beste aus diesem Jahr zu machen, lautet "sowohl als auch". Akzeptieren Sie anstehende Auseinandersetzungen, kommen Ihnen der Partner, Vorgesetzte und auch das Glück viel schneller entgegen als Sie erwarten.

Spätestens ab Mai sollten Sie sich aber beruflich etwas mehr für Ihre Sache einsetzen. Die günstigen Trends halten schließlich nicht ewig an. Jungfraugeborene in fester Beziehung müssen zunächst klären, wie viel Nähe und wie viel Freiraum sie für sich brauchen, bevor die Partnerschaft den nächsten erfüllenden Schritt gehen kann.

Sternzeichen Jungfrau: Das steht im Horoskop 2023 über die Liebe

Jungfrau-Singles sind bereit für eine dauerhafte Verbindung und für oberflächliche Affären kaum zu gewinnen. Die vielversprechendsten Liebes-Monate für alle Jungfrauen sind April, Mai und Oktober.

Sind Sie zwischen dem 16. und dem 21.7. geboren, erwartet Sie eine hervorragende Zeit für Kreativität und Zukunftsplanung – Vorsicht aber vor übereilten Entschlüssen! Auch ein vielversprechendes Angebot sollte Sie nicht dazu verleiten, zu sehr abzuheben.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

