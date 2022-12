Jahreshoroskop 2023 für Skorpion: Was hält das neue Jahr bereit?

Hier lesen Sie ein kostenloses Jahreshoroskop 2023 für das Sternzeichen Skorpion. Es stammt vom Astrologen Martin A. Banger.

Was hält das Jahr 2023 für die Menschen mit dem Sternzeichen Skorpion bereit? Hier lesen Sie kostenlos das Jahreshoroskop vom renommierten Astrologen Martin A. Banger.

Jahreshoroskop: Was das Sternzeichen Skorpion im Jahr 2023 erwartet

Abwechslung, Bewegung, Veränderung – in diesem Jahr tut sich was bei Ihnen. Auf wie viel Neues Sie sich dabei einlassen, hängt natürlich von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Manche Skorpione werden einfach etwas ausprobieren, von dem sie schon lange träumten, andere räumen radikal in allen Bereichen auf, mit denen sie schon länger unzufrieden sind. Ihr Partner wird Sie gelegentlich auf den Boden zurückholen, wenn Sie zu sehr über ihr Ziel hinausschießen.

Als ungebundener Skorpion können Sie dagegen zu regelrechten Höhenflügen starten. Brauchen Sie zwischendurch eine Verschnaufpause, sollten Sie sich die Monate Juli und August vormerken. April, Mai und besonders der Oktober sind die günstigsten Monate für die Liebe. Und wenn im Dezember ein intensives Jahr für Sie zu Ende geht, wird Ihnen endlich nach Rückzug und Zweisamkeit zumute sein. Singles, die dann immer noch allein sind, könnten im November übrigens sogar vor der Qual der Wahl stehen.

Sternzeichen Skorpion: Das steht im Horoskop 2023 über die Liebe

Vorsicht aber, wenn Sie ganz am Anfang Ihres Zeichens geboren sind (23. / 24.10.): Sie können viel für sich erreichen. Doch egal, welche Schritte Sie unternehmen – gehen Sie nicht umsichtig vor, werden Sie auf den entschiedenen Widerstand anderer stoßen.

Unser Jahreshoroskop stammt von dem Astrologen Martin A. Banger aus der Nähe von Kiel. Er erstellt persönliche Horoskope und berät am Telefon.

Telefon: 04 33 4 18 10 00

E-Mail: banger@12Zeichen.de

Internet: www.12Zeichen.de

Facebook : 12Zeichen Astrologe Banger

