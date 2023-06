Restaurant verklagt jungen "Sushi-Terroristen"

Fremdes Essen betatschen, Soja-Flaschen ablecken, sich dabei filmen lassen – in Japan ist das ein Trend.

Wer mit sehr jungen Menschen ins Restaurant geht, weiß um das Risiko. Auch das bravste Kind kann sich jederzeit im Lokal zum Mini-Terroristen verwandeln. Rastet aus, weil die Spätzle mit Soße kommen - mit SOSSE, wo doch nur Butter ran darf. Schubst vielleicht den Teller weg, haut zarte kleine Fäuste auf den Tisch, bringt Apfelschorle-Gläser zum Kippen, schreit ... Aber stopp, sind ja schließlich Kinder, wie man so schön sagt. Und Kinder tun Dinge, die sie nicht dürfen, aber das dürfen sie. Sich also auch mal richtig schlecht benehmen. Was aber, wenn das anhält? Das schon etwas ältere Kind zum Beispiel im Lokal die Salz- und Pfefferstreuer ableckt?

Nun filmen auch die Restaurants

In Japan, dem Land mit den angeblich bravsten Kindern der Welt, machen das einige der etwas älteren, genannt Sushi-Terroristen. Sie schlecken an der Flasche mit der Sojasoße oder betatschen Hoso-Maki und Sashimi, lassen sie dann weiter über das ewig kreisende Sushi-Band laufen. Kinder, Kinder, kein schöner Trend! Nun aber hat eine Restaurant-Kette einen der jugendlichen Täter verklagt, der sich unter anderem beim Ablecken einer Tasse filmen ließ, und fordert 450.000 Euro Strafe. Das geteilte Video hatte auf TikTok offenbar Millionen Klicks, infolgedessen sei der Börsenkurs eingebrochen und Kunden angeekelt weggeblieben. Der Junge hat sich entschuldigt. War doch eigentlich nur Spaß. Aber bislang zeigt sich die Kette so unnachgiebig wie ein japanisches Essstäbchen. Eine Folge des Trends übrigens: Die Sushi-Restaurants wappnen sich wiederum mit Überwachungskameras. Künftig also wird das ganze Fehlverhalten aufgezeichnet. Eine Horrorvorstellung. Kinder, Kinder, benehmt euch! Und bitte die Spätzle ohne Soße.