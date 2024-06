Musik

vor 17 Min.

Der Posaunist Steve Turre bläst Jazz auf der Seemuschel

Plus Musikalische Delikatesse: Der Posaunist Steve Turre spielt seine Soli auf Muschelschalen. Dabei folgt er einem Naturklang, der die halbe Welt verbindet.

Von Reinhard Köchl

Saxofon, Piano oder Trompete kennt jeder Jazzfan. Aber dann gibt es auch noch die "Exoten". Die "Singende Säge" etwa, die Ätherwellengeige oder so etwas Abgefahrenes wie das Samchillian, eine Art Keyboard, das aussieht wie eine Kombination aus Fitnessgerät und Nintendo DS. Und dann sind da noch Muscheln. Die Seemuscheln von Steve Turre.

Der Posaunist Steve Turre ist seit 1974 auch Muschelbläser

Häufig liegen sie nur achtlos am Strand oder in drittklassigen Souvenirläden herum. Aber Seemuscheln sind mehr als Briefbeschwerer. Die von der Natur geformten Hörner gelten als die ältesten Blasinstrumente der Menschheit und eignen sich – vor allem in Turres Händen – vorzüglich für Jazz. Muschelklang ertönte mittlerweile auf 19 Alben des markanten Ziegenbarts aus New Jersey. Ihre Premiere feierte die Muschel 1974, als ihn der Trompeter Woody Shaw darum bat, ein geheimnisvoll grummelndes, hypnotisches Intro zu einer Latin-Nummer beizusteuern. Da spielt Steve Turre noch Posaune, ein "seriöses" Instrument. Doch diesen bunten, von Mutter Natur recht eigenwillig geformten Dingern haftet etwas Mystisches, Göttliches an, das Assoziationen an die Rettung der Menschheit vor dem Zorn Jupiters durch das Muschelsignal Tritons weckt. Etwas, das auch Urinstinkte reanimieren kann. Wenn der Konsument denn bereit ist, sie in der modernen Musik zu akzeptieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen