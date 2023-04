Nachruf

Der bekannte Unbekannte des Jazz: So war der Trompeter Dusko Gojkovic

Plus Miles Davis betrachtete ihn als ebenbürtig, Duke Ellington wollte ihn in seiner Band. Nun ist der bescheidene Jazzer Dusko Gojkovic mit 91 Jahren gestorben.

Von Reinhard Köchl

Über die Schreibweise seines Namens konnten sich nicht einmal die Experten einigen. Auf den meisten der fast 200 Plattencover stand "Goykovich", eine anglisierte Idee seines Münchner Labelbosses Matthias Winkelmann, weil das zumindest die zahlreichen Fans außerhalb Europas halbwegs unfallfrei aussprechen konnten. Montenegrinisch korrekt wäre freilich "Gojkovic" gewesen, ein slawischer Zungenbrecher. Und da gibt es diesen einen Satz aus dem Mund des Protagonisten, der die ganze Tragödie einer verpassten Weltkarriere auf den Punkt bringt: "Ich wollte immer meinen Namen behalten, eine Änderung kam für mich nie infrage. Wenn ich Jimmy Palmer geheißen hätte, dann wäre mein Leben garantiert völlig anders verlaufen. So jedoch bin ich in Deutschland geblieben. Aber das war sogar die bessere Option!"

Das Leben des Jazz-Trompeters Dusko Gojkovic

Dusko – nennen wir ihn aus Respekt vor seinem Wunsch: Gojkovic – wurde dennoch gefeiert; als einer, der auf Trompete und Flügelhorn so weiche und vollendete Linien wie kaum ein anderer blasen konnte, nicht nur im Jazz. Er fesselte Hörer in Tokio, New York, Paris, München, aber auch über Jahrzehnte im Birdland Neuburg oder bei "Jazz Isch" in Mindelheim und beeindruckte prominente Mitstreiter, die im Gegensatz zu ihm über einen gewinnbringenderen Namen verfügten. Der berühmte Kollege Dizzy Gillespie etwa nannte ihn ehrfürchtig "a hell of a trumpet player", der noch einen Tick berühmtere Miles Davis, dem er 1956 im Münchner "Club 15" begegnet war, betrachtete ihn als ebenbürtig, während ihn zu dem schwierig-genialen Chet Baker eine lebenslange Freundschaft verband.

