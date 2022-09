Jazz-Legende

06:00 Uhr

Saxofonist Joe Viera vor seinem 90. Geburtstag: "Solange ich lebe, jazze ich!"

Plus Joe Viera war Bayerns erster Jazz-Professor, am 4. September feiert er seinen 90. Geburtstag. Über Burghausen, das Saxofon und wie er mitten im Krieg zum Jazz fand.

Von Reinhard Köchl

Sie gelten seit Jahrzehnten als einer der wesentlichen Impulsgeber des Jazz in Deutschland, als Lehrer, Buchautor, Kritiker, Festivalorganisator, Berater und Mitglied in verschiedenen Gremien. Greifen Sie noch ab und an zum Tenorsaxofon?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen