Jazz-Legende Tony Bennett ist gestorben

Der Jazz-Musiker Tony Bennett ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Verlegerin Sylvia Weiner der gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press (AP). Zu der Todesursache äußerte sie sich nicht. 2016 wurde bekannt, dass Tony Bennett unter Alzheimer leidet.

Bennett zählte zu den bekanntesten Jazzkünstlern der Welt. International bekannt wurde er mit Titeln wie "I Left My Heart In San Francisco" aus dem Jahr 1962. Bennett gewann 19 Grammy und verkaufte mehr als 70 Alben. Er wurde 1926 in New York geboren.