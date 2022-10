Neues Album von Keith Jarrett: "Bordeaux" ist der dritte Streich

Wieder schöpft Jazzpianist Keith Jarrett aus dem Fundus seiner Abschiedstour. Nach "Munich" und "Budapest" gibt es jetzt mit "Bordeaux" eine erwartbare Sternstunde.

Alle Jahre wieder – gibt es ein Zeichen von ihm. Immerhin wissen wir dadurch, dass er noch lebt, sich des Vogelgezwitschers, der herbstlichen Wälder und des schönen Wetters rund um seine Farm in Oxford/New Jersey erfreut, zwei Fahrtstunden von Manhattan entfernt. Es geht ihm gut – den Umständen entsprechend, wie man so schön sagt. Die Umstände: das sind die Folgen zweier Schlaganfälle, die seine Konzertkarriere 2018 jäh beendeten. Seither gibt es nur noch die Sphinx Keith Jarrett, keine Fotos, keine Interviews. Bloß der Journalist Nate Chinen (New York Times) darf gelegentlich mit ihm telefonieren, ihm sarkastische Kommentare über seine Versuche, wieder Klavier zu spielen, entlocken. „Die einzige Einschränkung mit meiner rechten Hand ist, dass mein kleiner Finger die Melodie spielen muss. Das wäre nicht der Fall, hätte ich beide Hände. Und der Rest meiner (rechten) Hand ist dazu da, so zu tun, als würde ich den Akkord spielen“, konnten die Jarrett-Aficionados vor kurzem lesen.

"Bordeau" von Keith Jarrett: Aus dem Moment heraus entstanden

Wie gut, dass da noch die Aufnahmen der 2016er-Tour, die man inzwischen als Abschied von einem der größten Pianisten aller Zeiten bezeichnen muss, in den Archiven schlummern. Jeder Abend, jedes improvisierte Hochamt wurde damals mitgeschnitten. Ein Fundus, aus dem Jarrett und seinen Plattenfirma ECM nur allzu gerne schöpfen, um den Mythos weiter am Leben zu erhalten. Nach „Munich“ und „Budapest“ folgt nun der dritte Streich: „Bordeaux“ (ECM/Universal). Das Publikum in der Opéra National von Bordeaux sei gut gewesen, immerhin, erzählte er; ein Umstand, der bei Jarrett schon einmal vorentscheidend für die Qualität des Vortrags sein kann. Hotel und Essen hingegen, die alte Leier, schlecht.

Und das Resultat? Natürlich wieder eine dieser schon erwartbaren Sternstunden. Ein schönes, ja fast atemberaubendes Konzert mit erstaunlich vielen romantischen Momenten, einprägsamen Melodien, verspielten Tonschleifen, Spannung und Entspannung, traditionellen Bluesformen und minimalistischen Motiven. Alles ohne Vorsatz, zu 100 Prozent improvisiert, aus dem Moment heraus entstanden. Erneut ein seelischer Indikator des jeweilen Tages, dem mindestens noch zwei weitere, nämlich „Rome“ und „Vienna“ folgen sollen (obwohl das Publikum in Österreichs Hauptstadt wieder mal ermahnt werden musste).

Keith Jarrett: Der Gott der Tasten schenkt seinen Jüngern ein weiteres Klangwunder

Natürlich sollten wir uns über solch rare, für die Nachwelt konservierte Sternstunden freuen, selbstverständlich braucht die Musik Exempel wie diese, um ständig ihre Qualitätsstandards zu hinterfragen. Dennoch muss man es einmal aussprechen dürfen, auch wenn es sich um den großen Keith Jarrett handelt: Jede seiner neuen Veröffentlichungen gleicht inzwischen einer Marienanbetung. Der Gott der Tasten schenkt seinen irdischen Jüngern ein weiteres Klangwunder, und die Rezensenten verfallen darob regelmäßig in immer den gleichen Reflex der nahezu kritiklosen Anbetung, ersinnen prosaische neue Sprachbilder oder recyceln altbewährte („war bei sich selbst und dem Flügel“, „hatte die Welt um sich herum völlig vergessen“).

Seit langem funktioniert es bei Jarrett so, jetzt noch wesentlich ausgeprägter als früher. Gut konditioniert. Dabei gäbe es auch an „Bordeaux“ etwas zu mäkeln. Die mitunter harten Brüche zwischen den einzelnen, nur mit römischen Ziffern betitelten Stücken zum Beispiel, vom nervigen Singsang, der seinen Vortrag seit Jahrzehnten trübt, mal ganz zu schweigen. Aber so etwas gehört sich einfach nicht!

Lesen Sie dazu auch

Empfehlenswert: Vier Jazzstars jammen drauflos

Vier andere Superstars des Jazz finden dagegen allmählich ihre Mitte. Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride und Brian Blade begreifen ihr Zusammenspiel auf ihrem mittlerweile dritten Werk "LongGone" (Nonesuch/Warner) endlich nicht mehr als geometrische Diplomarbeit, sondern jammen in sechs Stücken lustvoll und ohne Berechnung drauflos. Sie nehmen dabei ein wohliges Bad in einer blau-roten Blues- und Bebop-Lauge und legen den attraktiven Beweis vor, welch kreative Höhenflüge durch die Kraft der Seelenverwandtschaft möglich werden. Empfehlenswert!