Saxofonist Jakob Manz: Jung, talentiert und sehr erfolgreich

Altsaxofonist Jakob Manz ist mit 22 schon in die vorderen Gefilde der deutschen Jazzszene aufgerückt. Trotz des fulminanten Karrierestarts verliert er seine eigenen Überzeugungen nicht aus dem Blick.

Wieder ein Wunderkind, das offensichtlich überläuft vor Kreativität? Natürlich entspricht es mitnichten der Norm, wenn einer mit fünf Jahren im Posaunenchor seiner Heimatgemeinde auftritt, Schlagzeug und dann mit acht Blockflöte lernt, schon während seiner Gymnasiumzeit beim Bundesjazzorchester anheuert, mit 16 den Biberacher Jazzpreis sowie den Future Sounds-Wettbewerb der Leverkusener Jazztage gewinnt und mit 19 als Altsaxofonist einen Exklusivvertrag mit ACT, einem der führenden Jazzlabels der Republik, unterschreibt. Kann da noch was kommen?

Jakob Manz aus Dettingen am Fuß der Schwäbischen Alb ist clever genug, um in diesem Karriere-Tsunami nicht den Überblick zu verlieren. Der Sohn einer Opernsängerin und eines Musiklehrers gilt trotz seiner Jugend längst als alter Hase im Musikgeschäft, beeindruckte Stars wie Randy Brecker durch sein freches, virtuoses und doch reifes Spiel. Um das Phänomen „Jakob Manz“ zu begreifen, reicht es, bloß den Opener seines ersten Albums „Natural Energy“ von 2020 aufzudrehen. „Endless Space“ heißt dieser, und man fühlt sich überrumpelt von dieser natürlichen Energie und überlegt, ob da gerade der schnellste Jazzsong aller Zeiten durch den Gehörgang rauscht.

Aus seiner Leidenschaft für den Souljazz der 80er macht Jakob Manz keinen Hehl

Inzwischen ist Manz 22 und hat seither drei weitere Tonträger auf den Markt geworfen. Doch um Ladenhüter handelt es sich dabei keineswegs. Der hibbelige Schwabe trifft immer den richtigen Nerv, wobei er keineswegs den Bedürfnissen der Generation Z hinterherläuft, die nur Hip-Hop, Electronic und vielleicht noch etwas Pop an ihr Ohr lässt. Der Shootingstar macht schon seit einiger Zeit aus seiner Leidenschaft für den Groove- und Souljazz der 80er-Jahre keinen Hehl. Sein aktuelles Werk „The Answer“ (ACT/edel) befreit den Geist eines David Sanborn oder der Brecker Brothers aus der Flasche.

Ein Schritt nach vorn ist es dennoch – auch weil Manz sich trotz seines Erfolges immer wieder Fragen stellt. „Da haben sich im Laufe der vergangenen zwei, drei Jahre einige angesammelt.“ Will heißen: Der raketenstartgleiche Karrierebeginn, der zu großen Teilen während der Coronapandemie über die Bühne ging, gefolgt von einer Weltlage, die wegen des Ukraine-Krieges und des Israel-Gaza-Konflikts momentan darum ringt, nicht vollends aus den Fugen zu geraten – all das muss man als junger Mensch erst einmal verarbeiten. Trotzdem ist Manz heute dank seines Könnens und auch einer ziemlich cleveren PR-Strategie in aller Munde und steht als einer der interessantesten jungen Musiker repräsentativ für die Zukunftsfähigkeit des deutschen Jazz.

Saxofonist Manz klingt wie einst David Sanborn

Manz hat aber auch eine Antwort auf all jene Erwartungshaltungen, die sein Talent gerne mal in diese, mal in jene Richtung schieben wollen: Hallo, ich bin immer noch derselbe! Und ich will schon ganz gerne das machen, worauf ich gerade Bock habe! Ein wenig wirkt es wie ein Anachronismus, wenn ein Junger genauso wie der „alte“ Sanborn klingt, dessen durchdringender Alto-Ton fast eine Dekade lang gefühlt in jedem Werbespot auftauchte. Es mag eine Fügung sein, dass ihn nun Youngster wie Manz wiederbeleben, die diese Zeiten allenfalls auf Platten nachempfinden können. Zwar weist er bei Konzerten immer wieder auf aktuelle weltpolitische Probleme hin. „Wir möchten die Menschen aber auch ein bisschen aus diesem trüben Alltag rausholen, denjenigen, denen es gerade nicht so gut geht, mit unserer Energie und unserer Lebensfreude etwas mitgeben.“

Die Inspiration dazu bekam er am Rande eines Auftritts beim Papjazz-Festival auf Haiti, zu dem er vom Goethe-Institut eingeladen wurde. „Ich habe noch nie zuvor ein Land mit einer solchen Armut gesehen“, zeigt sich der Saxofonist immer noch bestürzt. In gleichem Maße überwältigten ihn „die Musik, die Harmonien und Rhythmen aus westafrikanischen Ländern. Das waren in einer relativ kurzen Zeit derart viele krasse Eindrücke.“ All diese Erfahrungen fließen nun in Form von Klangfarben und Schattierungen in den klassischen Soul- und Pop-Jazz ein, zu dem Stargäste wie Lionel Loueke, auf seine markante Art singend und Gitarre spielend, das in Köln lebende Allgäuer Musiker-Unikum Matthias Schriefl an Trompete und Alphorn sowie die klassische Violinistin Alexandra Stollsteimer dezente Pinselstriche beitragen.

Hinsichtlich seiner weiteren Entwicklung will das Ausnahmetalent so gut wie nichts ausschließen. „Es kann in alle Richtungen gehen. In meinem Leben ist bislang so viel passiert, ich bin vielen Menschen begegnet, Türen haben sich geöffnet. Es ergeben sich immer wieder Situationen, die man einfach nützen muss.“ Und Träumen ist in Zeiten wie diesen sowieso eine rare und beneidenswerte Tugend geworden.