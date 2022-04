Weshalb der Jazzstar Avishai Cohen Haare gelassen hat

Als Musiker wird er seit jeher dafür bewundert, sich wenig um Konventionen zu scheren. Jetzt hat der israelische Trompeter erneut eine radikale Wendung vollzogen.

Äußerliche Veränderungen gehen manchmal mit inneren einher. Sich die Haare abzuschneiden und damit gegen die traditionellen Schönheitsideale zu rebellieren, das ist vor allem für Frauen der klassische Weg, um sich zu befreien und zu signalisieren, dass sich ihr Leben ändert. Bei Männern war das bis dato weniger bekannt. Getreu dem (vormals weiblichen) Motto, dass lange Haare in der Krise wegmüssen, greifen inzwischen auch einige Herren der Schöpfung zum Rasierapparat. Ein Beispiel dafür: Avishai Cohen.

Bei ihm ist mittlerweile der Bart ab. Seine üppige Fusselmatte, die perfekt zu seinem früheren Hipster-Image passte, zusammen mit all den Tattoos und den großen Ringen an den Fingern, gibt es nicht mehr. Damit stach er stets aus dem Heer der schwarz uniformierten, elegant distinguierten Jazz-Menschen heraus. Cool, cooler, Avishai! Im Prinzip konnte man das auch als eine mehr oder weniger deutlich zur Schau getragene Verweigerungshaltung gegenüber den Konventionen, Regeln und Normen verstehen, die sich der Jazz auferlegt hatte. Der israelische Ausnahmemusiker selbst hatte noch 2020 mit „Big Vicious“ – ein Album, das viele als das Corona-Album des Jahres feierten – hörbar dagegen aufbegehrt. Zwei Schlagzeuger, zwei Gitarren – und dazwischen er. Die radikale Abkehr vom sogenannten Jazzjazz. Rätselhafte Texturen aus Ambient, Psychedelia, Electronica, Pop, Trip-Hop, Beats und Grooves.

"Ich verspürte das Bedürfnis, mein wahres Ich zu zeigen"

Und nun das. Avishai Cohen hat sich auch die Haare kürzer schneiden lassen, vom üppigen Bart ist nur mehr ein Schnauzer übrig. Er wirkt – normal. Wie ein Studienrat. Oder ein Bibliothekar. Aber nicht mehr wie ein Jazzmusiker, der hin und wieder auch mal Rocker sein möchte. „Ich wusste, dass ich damit mein Markenzeichen zerstören würde“, sagt der 44-Jährige. „Aber das war mir egal. Ich verspürte irgendwie das große Bedürfnis, mein wahres Ich zu zeigen.“

Der Grund dafür ist leicht erklärt: Die Welt hatte zwischenzeitlich aufgehört, sich zu drehen, Trauer und Agonie hielten Einzug, viele Menschen verloren durch das Virus ihr Leben. Aber Cohen gewann etwas dazu. „Ich empfand diese Zeit als Geschenk. Endlich war ich in der Lage, eine Vollbremsung einzulegen, nachdem ich viele Jahre in der ganzen Welt herumgerannt bin, pausenlos bestrebt, meine Karriere voranzutreiben.“ Immer wieder zog es ihn dabei mal weg und dann wieder zurück nach Israel, seinem Geburtsland. Ein rastlos suchender Kosmopolit, der sein Heil bis 2011 im hektischen New York wähnte und von 2016 bis 2020 nach Goa im Westen Indiens flüchtete.

Frühjahr 2020 sollte zu einem abermaligen Wendepunkt seines Lebens werden. „Wir hatten gerade unsere nächsten Konzerttermine für ein Jahr im Voraus geplant, wahrscheinlich wäre es ewig so weitergegangen. Dazu kam noch, dass meine Frau und ich uns getrennt haben. So lebe ich nun in einem neuen Land, in Tel Aviv, einer neuen Stadt, und mit einer neuen Liebe.“ Zudem hatte sich der 44-Jährige eine mediale Auszeit verordnet. Kein Fernsehen mehr, keine Zeitungen, kein Radio, sich nicht mehr jeden Morgen nach dem Aufstehen und am Abend vor dem Zu-Bett-Gehen durch Instagram oder Twitter den Kopf voller alarmierender Nachrichten vollstopfen, die damals für ihn noch von Trump und Netanjahu bestimmt waren.

Aber die Wahrheit lässt sich nicht einfach wegdrücken. Wenig später bekam Avishai Cohen die ganze Fragilität der Gegenwart zu spüren. „So sehr ich mich auch aus den Nachrichten heraushalten wollte, nun tobt dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Worte, die vor kurzem noch einen Sinn ergaben, wirken heute irgendwie falsch. Die Welt verändert sich direkt vor unseren Augen, Europa hat sich verändert, alles! Als ob Covid nicht schon genug Leid und Veränderung gebracht hätte.“

Eine zwei Jahre dauernde Meditation

Wahrheit ist das, was sich ständig verändert. Und gerade deshalb eine individuelle Definition des Begriffes. Übersetzt als: Die Wahrheit, nichts als die nackte Wahrheit! Für den Trompeter ging es darum, all den greifbaren Unsicherheiten, den klaffenden Abgründen furchtlos ins Auge zu schauen, sich zu gestatten, auch einmal weich und schwach zu sein, sein Innerstes nach außen zu kehren. Sein aktuelles Album „Naked Truth“ (ECM/Universal) ist deshalb sein bislang ehrlichstes. Darauf entblättert sich ganz behutsam eine suchende und sehnsuchtsvolle Musik von ungeschliffener Schönheit und Verletzlichkeit, die er während des ersten Lockdowns zu komponieren begann.

Das Resultat nennt Avishai eine „zwei Jahre lange Meditation“, bei der das musikalische Geschehen auf das Wesentliche reduziert und im Endeffekt nur knapp 35 Minuten lang ist. Ohne dass es vorab geplant war, nahmen die neun Songs mit drei langjährigen Weggefährten (Pianist Yonathan Avishai, Bassist Barak Mori und Schlagzeuger Ziv Ravitz) die Form einer improvisierten Suite an.

Das Gedicht einer Frau "haute mich um"

Zur Wahrheit gehört auch, etwas zu zeigen, das bislang eher im Verborgenen blieb. Wie Cohens Sprechstimme, mit der er ganz am Schluss „Departure“, ein Gedicht der israelischen Lyrikerin Zelda Schneurson Mishkovsky, vorträgt. „Als ich das Gedicht zum ersten Mal las, haute es mich um“, erzählt der Trompeter. „Darin geht es um Loslassen, Verzicht und Akzeptanz. Eine Reflexion über Leben und Sterblichkeit, über Himmel und Erde, Gut und Böse, Schönheit und Hässlichkeit, Liebe und Hass, Zufriedenheit und Hunger, die Zelda als orthodoxe Jüdin so gelassen und ausgeglichen formuliert hat, als wäre sie eine Buddhistin gewesen.“

Das Album ist Cohens leisestes, aber vielleicht kühnstes Abenteuer. Eine große Miniatur, auf wunderschöne Weise in Szene gesetzt und gelenkt von der Idee, dass improvisierende Musiker, die gut genug sind, jedem noch so überstürzten Bewusstseinsstrom zu folgen, viel mehr enthüllen können, wenn sie manchmal nur einen Bruchteil von dem, was sie wissen, spielen. „Ich frage mich immer mehr, wo mein Platz in dieser Welt ist“, sagt Avishai Cohen. Die Standorte wechseln und die Wahrheiten verändern sich. Täglich.