Drei Ausnahmegitarristen im Konzert: "Saturday Night in San Francisco"

"Friday Night In San Francisco", das Konzert von John McLaughlin, Paco De Lucia und Al Di Meola, ging in die Jazzgeschichte ein. Warum nur? Am Tag darauf spielten sie deutlich eindringlicher.

Einer der größten Irrtümer in der Geschichte des Jazz trägt den Namen "Friday Night In San Francisco". Ein gemeinsames Konzert dreier Ausnahmegitarristen wird bis heute (mangels Vergleichbarem) als Sternstunde gepriesen und ist auf jeden Fall in zwei Punkten unerreicht: Niemals zuvor oder danach wurden auf insgesamt 18 Gitarrensaiten innerhalb von nicht einmal 40 Minuten derart viele Noten gespielt, niemals zuvor oder danach gingen Kritiker verschwenderischer mit Superlativen um. Warum bloß? Es lohnt sich, genauer hinhören!

Am 5. Dezember 1980 schienen der ewig junge John McLaughlin, der leider schon das Zeitliche gesegnete Paco De Lucia und der permanent überbewertete Al Di Meola das kollektive Adrenalinbad im Warfield Theatre in der Bay Area in vollen Zügen zu genießen.

Die drei ließen sich zu einer wahnwitzigen Tempohatz hinreißen, in der jeder den anderen mit Hilfe seiner flinken Finger zu überbieten versuchte. Mitunter wirkte das High-Speed-Geklampfe nicht mehr wie Kunst um eines gemeinsamen Zieles willen, sondern eher wie ein Formel-1-Rennen. Oder anders formuliert: So als hätten sich drei Burschen zum Weitpinkeln verabredet. Wer die Ästhetik des Gitarrenspiels liebt, dem musste das schlampig hingerotzte, erschreckend oft unsauber intonierte "Friday Night At San Francisco" zwangsläufig Schmerzen bereiten. Selten war eine "Sternstunde" künstlich aufgeblähter, quasi ein fulminanter Fake. Oder hatten sich die Fans schlicht aufs Glatteis führen lassen?

"Saturday Night In San Francisco": Die Aufnahme mit John McLaughlin kam erst jetzt an die Öffentlichkeit

42 Jahre später scheint Letzteres nun endgültig bestätigt. Denn von jenem sagenumwobenen Wochenende in San Francisco existiert tatsächlich noch eine weitere, deutlich gelungenere Aufnahme, die einen Tag später an selber Stelle entstand und folgerichtig "Saturday Night In San Francisco" (earMusic/edel) heißt. Warum die Bänder erst jetzt das Licht der Öffentlichkeit erblicken, weiß niemand. Offenbar waren sie zu wenig spektakulär, was eine gewisse populistische Neigung zu zirzensischen Tricks als Erwartungshaltung beim Hörer implizieren würde. Tatsächlich agierten die Herren McLaughlin, De Lucia und Di Meola deutlich ruhiger, eindringlicher – und musikalischer. Das Gigantentrio, das sich tags zuvor noch fast pubertär gebärdete, überraschte nun mit jeweils einem Solostück und insgesamt vier Trioaufnahmen. Jeder spielte seine Trumpfkarten aus; John McLaughlin charmant ungebremst mit hippiehafter Offenheit, Al Di Meola mit stahlsaitener und klassisch aufgepeppter Schärfe, Paco De Lucia grandios als der im modernen Flamenco wurzelnde Gott der Nylonsaiten. Gemeinsam setzen sie im Up-Tempo noch einen drauf, einer Variation zu "Mediterranean Sundance", etwas Mahavishnu und einem herrlich geschredderten "Orpheo Negro". So gilt es nun, ein sorgsam gepflegtes Denkmal niederzureißen. Das wahre Schmuckstück entstand nicht an einem Freitag in San Francisco, sondern am Samstag.

Jazzsänger Kurt Elling wechselt das Image

Noch so ein Missverständnis: Kurt Elling galt bis dato als eleganter, distinguierter Jazzsänger für die emotionalen Augenblicke des Lebens, eine Art Michael Bublé für Intellektuelle. Kann man alles in die Tonne treten, nachdem sich der 54-jährige Amerikaner jetzt mit dem immer noch aus allen Rahmen fallenden Gitarristen Charlie Hunter sowie den jungen Mauersprengern DJ Harrison und Corey Fonville aus der Soul-Jazz-Hip Hop-Rap-Band Butcher Brown zusammengetan hat. SuperBlue nennt sich das neue Bandkonstrukt, dessen London Sessions (Edition/Membran) beinhalten kantige, schwitzende Stücke, die im vergangenen Jahr aufgenommen wurden. Die raue, ungefilterte, teils dreckige Spielweise packt einen auf Anhieb, und man kommt aus dem Staunen über die Wandlung dieses einst feinsinnigen Gentleman nicht mehr heraus. Für "Sassy", "Manic Panic Epiphanic" oder "Lonely Avenue" schrieb er auch noch Texte von immenser lyrischer Nachhaltigkeit. Ein Paukenschlag.

