Jonas Brothers: Alle Infos zum Konzert in München am Freitag

Der bayerischen Landeshauptstadt stehen ereignisreiche Tage bevor. Das Oktoberfest startet am Samstag. Doch bereits einen Tag zuvor, am Freitag, den 20. September, kommen die Jonas Brothers für ein Konzert nach München. Die drei amerikanischen Brüder Kevin, Joe und Nick Jonas treten um 20 Uhr in der Olympiahalle auf. Gibt es noch Tickets? Wann startet der Einlass? Was muss man über die Anfahrt wissen? Wir haben die wichtigsten Infos zum Konzert der Jonas Brothers in München zusammengefasst.

Jonas Brothers in München 2024: Tickets und alle Infos zum Konzert

Die Jonas Brothers treten nun also doch endlich in München auf, nachdem das ursprüngliche Konzert vom 3. Juni auf den 20. September verschoben wurde. Die US-Band hat auch in Deutschland viele Fans. Die Brüder feierten 2019 ein Comeback, nachdem sie sich nach internen Streitigkeiten für einige Zeit Solo-Projekten gewidmet hatten. Doch dann kehrten sie erfolgreicher denn je zurück. Mit dem Lied „Sucker“ gelang ihnen ihr größter kommerzieller Erfolg. Das Lied erreichte in den amerikanischen Billboard-Charts Platz 1 und verkaufte sich weltweit insgesamt 8,2 Millionen Mal. Inzwischen haben die Jonas Brothers ihr insgesamt sechstes Studioalbum „The Album“ veröffentlicht, mit dem sie um die Welt touren, außerdem ihren neuesten Singles „Waffle House“ und „Wings“.

Mit ihrer Welttournee, die den Namen „Five Albums. One Night.“ trägt, sind sie nun also auch in München zu Gast. Die ursprünglichen Tickets behalten ihre Gültigkeit. Doch auch Fans, die noch an Karten interessiert sind, haben noch Chancen. Doch sie sollten schnell sein: Es sind noch wenige Resttickets bei verschiedenen Anbietern erhältlich.

Jonas Brothers in München: Anfahrt zum Konzert in der Olympiahalle

Wer mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Jonas-Brothers-Konzert in der Olympiahalle anreisen will, hat dafür mehrere Möglichkeiten:

Mit der U-Bahn-Linie U3 Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum (rund zehn Minuten Fußweg zum Olympiapark)

Mit den Trambahnlinien 20 und 21, Haltestelle Olympiapark West

Trambahnlinie 27, Haltestelle Petuelring (rund fünf Minuten Fußweg zum Olympiapark)

Stadtbuslinie 144, Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

Stadtbuslinie 173, Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

Stadtbuslinien 177 und 178, Haltestelle Petuelring

S-Bahnlinie S1 Richtung Ostbahnhof, Haltestelle Moosach, ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 bis Olympiazentrum (rund zehn Minuten Fußweg zum Olympiapark)

S-Bahnlinie S8 Richtung Herrsching, Haltestelle Marienplatz, ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 bis Olympiazentrum (rund 10 Minuten Fußweg zum Olympiapark)

Jonas Brothers geben Konzert in München: Einlass in die Olympiahalle

Wer mit dem Auto zum Konzert der Jonas Brothers in München anreist, dem stehen verschiedene Parkmöglichkeiten zur Verfügung, die hier zusammengefasst sind.

Einlass in die Olympiahalle vor dem Konzert ist laut Olympiapark München um 18.30 Uhr. Bevor die drei Brüder am Freitagabend die Bühne betreten, tritt die britische Popsängerin Mimi Webb als Support-Act auf.