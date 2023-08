Jonas Brothers kündigen Konzerte in Deutschland an: Tickets ab morgen

Im kommenden Jahr machen die Jonas Brothers im Rahmen ihrer Welttournee für drei Konzerte Halt in Deutschland. Die wichtigsten Infos zu Terminen und Tickets.

Die Jonas Brothers melden sich mit guten Nachrichten bei ihren deutschen Fans: Im kommenden Jahr kommen Nick, Joe und Kevin Jonas im Rahmen von ihrer Weltournee "The Tour" für drei Konzerte nach Deutschland. Ein Konzert unter dem Motto "Five Albums. One Night." wird in München stattfinden. Der Ticketvorverkauf startet schon bald.

Jonas Brothers: Termine der Tour 2024 in Deutschland

Die Jonas Brothers treten in diesem und kommendem Jahr in zahlreichen Städten in 20 Ländern weltweit auf. Drei Konzerte werden in Deutschland stattfinden – eines davon in der Münchner Olympiahalle. Das sind die Termine im Überblick:

21. Mai 2024: Hamburg

22. Mai 2024: Köln

3. Juni 2024: München

Jonas Brothers 2024: Tickets für Konzerte in Deutschland

Tickets für die Konzerte der Jonas Brothers sind ab der kommenden Woche erhältlich. Dabei gibt es mehrere Vorverkaufsphasen. Ab Mittwoch können sich Kundinnen und Kunden der Deutschen Telekom die sogenannten Magenta Music Prio Tickets sichern. Wer einen Festnetz- oder Mobilfunkvertrag bei der Telekom Deutschland und einen gültigen Telekom-Log-in besitzt, kann ab 10 Uhr Tickets für die Shows in Deutschland kaufen. Dafür muss man sich als Telekom-Privatkunde online registrieren. War der Log-in erfolgreich, kann man die gewünschte Preiskategorie und die gewünschte Anzahl Tickets auswählen. Anschließend muss man mit seiner E-Mail-Adresse und einem Passwort einen Account bei Ticketmaster anlegen. Darüber kann der Kauf der Tickets dann abgewickelt werden.

Wer keinen Telekom-Vertrag und Log-in hat, kann sich ab Donnerstag um 10 Uhr Tickets im Presale von Ticketmaster sichern. Einen Tag später, am Freitag, gibt es dann ab 10 Uhr auch Karten bei allen anderen Vorverkaufsstellen wie Eventim.

Jonas Brothers 2024: Alle Termine in Europa im Überblick

Wer kein Glück beim Ticketkauf hat oder den Konzertbesuch mit einer Reise verbinden möchte, hat mehrere Städte in Europa zur Auswahl. Das sind die Termine im Überblick: