Jonas Kaufmann präsentiert sich beim „Festival der Nationen“ als herausragender Lied-Sänger

Unzweifelhaft gehört Jonas Kaufmann unter denen, die beim Bad Wörishofer „Festival der Nationen“ die Bühne betreten, zu den Stars – und nicht mehr zur jungen Weltelite. Sein Lebenswerk ist zu guten Teilen erbracht, sein Können belegt, sein Ausdifferenzierungsvermögen in musikästhetischen Fragen erwiesen. Er glänzt als ein deutscher, italienischer, französischer Tenor. Jetzt aber, eben beim Wörishofer „Festival der Nationen“, trat er einen Liederabend lang in seiner Muttersprache auf – und mit einem Programm der deutschen Hoch- bis Spätromantik. Am Flügel: sein Lehrer und langjähriger Klavierbegleiter Helmut Deutsch, diese sichere Bank.
Festival der Nationen
