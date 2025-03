Dieser Gitarrist gehört zum Pop-Weltkulturerbe

27 ist ein gefährliches Alter für nicht wenige Stars. Einige wurden gerade mal so alt, Jimi Hendrix etwa, Janis Joplin oder Jim Morrison. Auch Eric Clapton tat sehr viel, um ihnen nachzueifern. 1973 war er drauf und dran, am Heroin zugrunde zu gehen. „Ich sehe keinen Hoffnungsschimmer für die Zukunft. Ich sehne den Tod herbei, ich mag das Leben nicht“, sagte er damals in einem Interview. Doch am Sonntag, dem 30. März, wird er 80 Jahre alt, findet das Leben schön – und das nach einem Weg, der eigentlich nur in Extremen zu beschreiben ist, sowohl was die Höhen als auch die Abstürze betrifft. Doch dafür hat er der Welt ein extrem erfolgreiches wie vielseitiges Werk geschenkt und die populäre Musik entscheidend mitgeformt. Eigentlich gehört er zum Pop-Weltkulturerbe.

