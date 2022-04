Jubiläum

18:00 Uhr

Ein Glashaus als Kunstgefäß - das Kunsthaus Bregenz wird 25

Plus In der Planungsphase noch umstritten, hat das Kunsthaus Bregenz von Peter Zumthor die größten Namen angelockt – und zeigt sich nun selbst in Venedig.

Von Klaus-Peter Mayr und Ingrid Grohe

Natürlich feiert das Kunsthaus Bregenz seinen 25. Geburtstag auch daheim, mit einem großen Fest im Sommer auf dem Platz vor dem markanten Gebäude. Doch das allein reicht Direktor Thomas D. Trummer nicht. Das Jubiläum soll noch viel prominenter ausfallen. Dafür wählte er Venedig als Auftrittsort aus, das den Sommer über wieder zur Weltbühne für Kunst wird. Parallel zur Biennale hat er sich in einen Palazzo aus dem 17. Jahrhundert eingemietet. In der „Scuola di San Pasquale“ präsentiert er einem internationalen Publikum nicht nur die 25-jährige Ausstellungsgeschichte seines Hauses, sondern auch zwei Künstlerinnen, die sich in ihren Werken mit aktuellen Fragen wie der Verantwortung gegenüber Leben und Klima, ausbeuterischer Vergehen und historischer Schuld befassen: Anna Boghiguian, eine Kanadierin mit armenisch-ägyptischen Wurzeln, und Otobong Nkanga, die aus Nigeria stammt und nun in Belgien lebt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen