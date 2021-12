Gustave Flaubert: Diesem Mann verdankt die Romankunst viel

Der Franzose wies dem literarischen Erzählen den Weg in die Moderne. Das gelang ihm gleich mit seinem Erstling "Madame Bovary". Das Buchs brachte ihn aber auch vor Gericht.

Es war eine denkwürdige Szene, die sich Ende Januar 1857 in einem Pariser Gerichtssaal ereignete. Stundenlang wurde da ein Roman zerpflückt, der kurz zuvor als Vorabdruck in einer Zeitschrift erschienen war. Mit Dutzenden von Belegstellen versuchte der Staatsanwalt den Beweis zu führen, dass Gustave Flaubert in seinem Romanerstling mit exzessiven Schilderungen vom mehrfachen Ehebruch einer Frau dazu beitrage, Sitte und Anstand zu unterminieren, eine Tat, die mit Strafe zu belegen sei. Was der Verteidiger kategorisch in Abrede stellte: Im Gegenteil gebe die Geschichte um die in ihrer Ausweglosigkeit letztlich zu Gift greifende Ehebrecherin ein abschreckendes Beispiel, was unzweifelhaft als moralische Botschaft zu werten sei.

Die erotischen Szenen lassen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig

Das war verwegen behauptet, mangelt es „Madame Bovary“ doch tatsächlich nicht an Szenen, deren Kühnheit auf die Bürgergesellschaft zur Mitte des 19. Jahrhunderts wie ein Blitzschlag gewirkt haben muss. Als die in einem normannischen Provinznest dahinkümmernde Hauptfigur, Emma Bovary, sich mit ihrem Liebhaber heimlich zum Rendezvous trifft und mit ihm eine Droschke besteigt, wundert sich der Kutscher, dass er an keinem der üblichen Besichtigungsorte anhalten soll, ja dass ihm aus dem Innern der Kutsche nur immer „Vorwärts, vorwärts!“-Kommandos entgegenschallen. „Er begriff nicht“, schreibt Flaubert an dieser Stelle über das Paar in der Droschke, „welche Bewegungsgier diese zwei Menschen dazu trieb, nicht mehr anhalten zu wollen. Er versuchte es ab und zu, sogleich aber hörte er hinter sich wütende Rufe. Also peitschte er umso kräftiger seine zwei schweißnassen Rösser, scherte sich um kein Gerüttel, rammte gegen dieses und jenes …“.

Doch keineswegs nur wegen solcher erotisch aufgeladener Schilderungen, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig lassen und doch weit entfernt sind von platter Pornografie, ist „Madame Bovary“ zum Prozessfall und schließlich zum Mythos geworden. Mit diesem „Sitten“-Bild „aus der Provinz“ (Roman-Untertitel) hat Flaubert die Tür auch weit in Richtung Moderne aufgestoßen. Wo bis zum Erscheinen der „Bovary“ die Romanciers und Schriftstellerinnen zeittypische Konventionen nicht zu überschreiten wagten – gerade, was die Darstellung der Frau betraf –, vermaß Flaubert mit ungeheurer Akribie jenes weite Feld, auf dem die bürgerliche Gesellschaft so manch eines ihrer Individuen in die Normverletzung trieb.

Emma Bovary ist enttäuscht von ihren Liebhabern

Bei Emma, verheiratet mit einem gediegenen Landarzt, ist es die Kluft zwischen dem Glücksversprechen, das sie sich in Kinder- und Jugendjahren durch Romanlektüren gebildet hat – welch eine Ironie des Literaten Flaubert! –, und der Realität des Erwachsenendaseins, in dem ihr eine Nachjustierung ihrer Wünsche nicht mehr gelingt. „Sie gierte nach einem stürmischen Leben“ – und mit bis dahin nie da gewesener Genauigkeit arbeitet Flaubert heraus, wie in Emma die unerfüllten Bedürfnisse an ihr zu zerren beginnen, wie sie immer gereizter reagiert auf ihre spießige Umgebung und sich schließlich aus der Enge der bürgerlichen „Vernunft“ durch Ehebruch befreit.

Doch Flaubert sieht noch genauer hin. Auch die heimlichen Treffen mit ihrem Geliebten können auf Dauer nicht genügen: „Emma fand im Ehebruch von Neuem alle Schalheit der Ehe.“ Ein Satz von unerhörter, in zweierlei Richtung zielender Sprengkraft – man wundert sich nicht, dass solcher Nihilismus die Staatsgewalt auf den Plan rief. Was damals als Sakrileg erschien, verleiht Flauberts Figur ihre Faszination bis auf den heutigen Tag. In Emma Bovary, enttäuscht von ihren Liebhabern, greift die existenzielle Leere um sich, sie flüchtet sich in den Konsum, hintergeht ihren Mann auch finanziell, der Ruin ist unausweichlich, sodass ihr zuletzt der Freitod als einziger Ausweg erscheint.

So aufregend dialektisch, mit so viel Empathie für die schwankenden Seelenlagen von Frauen und Männern und doch stets aus kühler Distanz, hat unter Flauberts Zeitgenossen kein anderer geschrieben. Schon bei der Veröffentlichung von „Madame Bovary“ 1856/57 hat die Kritik deshalb mit wohlwollendem Schauder vermerkt, dass der Verfasser „die Feder wie andere das Skalpell“ zu führen verstünde. Ein Vergleich, der eine Entsprechung im Familiären hat: Gustave Flaubert, vor 200 Jahren am 12. Dezember 1821 in Rouen (Normandie) zur Welt gekommen, war der Sohn eines angesehenen Mediziners, auch der ältere Bruder arbeitete als Arzt. Mag sein, dass diese Herkunft Anteil daran hatte, dass der Schriftsteller seinen berühmten klinisch-unbestechlichen Blick entwickelte. Wobei er aber, um im Bild zu bleiben, das Skalpell nicht nur bei anderen, sondern auch an sich selbst entlangzuführen verstand, wovon insbesondere seine von autobiografischem Erleben zehrende „Éducation sentimentale“ – „Erziehung des Gefühls“, Flauberts zweiter Jahrhundertroman – eindrucksvoll Zeugnis gibt.

Gustave Flaubert war aufgrund seiner Herkunft finanziell unabhängig

Wie richtungsweisend neuartig er das Schreiben von Romanen verstand, zeigt schon die Arbeit an seinem Erstling. Durch die wohlhabende Herkunft finanziell unabhängig und wohnhaft im Familiensitz vor den Toren Rouens, verwandte der zeitlebens unverheiratet bleibende Schriftsteller fast fünf Jahre auf die Ausarbeitung der „Madame Bovary“. Was erstaunt, wenn man rein quantitativ auf die rund 400 Seiten des fertigen Romans blickt – die der Autor allerdings aus der zehnfachen Menge an Entwürfen kondensiert hat.

Flaubert war ein manischer Schreibarbeiter, besessen von Details, von der Suche nach Originalität, nach dem einen und richtigen Wort, dem Klang und dem Rhythmus seiner Sätze. Verbürgt sind seine gueulades, seine „Brüllereien“, die er während des Schreibens lauthals in seinem Zimmer oder zum Fenster hinaus veranstaltete, um sich den Klang der Wortfolgen vor die eigenen hyperkritischen Ohren zu führen.

Der Prozess wegen „Madame Bovary“ ging am Ende zugunsten des Schriftstellers aus, Flaubert war nun in aller Munde, seine weiteren Veröffentlichungen wurden mit Spannung erwartet. An Romanen folgte zu Lebzeiten noch die historisch-orientalisch situierte „Salammbô“ sowie die überarbeitete Fassung der „Éducation sentimentale“. Der Schelmenroman „Bouvard et Pécouchet“ aber blieb unvollendet, über dessen Arbeit starb der Autor mit 58 Jahren. Flauberts Bücher sind unzählige Male übersetzt und vielfach verfilmt worden, vor allem natürlich „Madame Bovary“. „Das ist ein Buch“, rühmt ein heutiger Schriftstellerkollege, der 1945 geborene Pierre Michon, „das Sie alle zwei Monate lesen können, es ist immer neu.“ Und Michon hat recht, wenn er nachschiebt: „Wie viele solche Bücher gibt es schon?“

