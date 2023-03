Augsburg

vor 5 Min.

Heute wäre Baumeister Elias Holl im Obi – und nicht im Augsburger Rathaus

Plus Die Stadt Augsburg feiert den 450. Geburtstag ihres großen Baumeisters Elias Holl mit einem Festakt und verweilt dabei nicht allein in der Vergangenheit.

Von Richard Mayr

Mit ihm hat es Augsburg gut, der Stadtbaumeister Elias Holl macht es ihr so viel einfacher als zum Beispiel Bertolt Brecht. "Elias Holl war weniger kommunistisch", sagt Bernd Roeck launig im Goldenen Saal des Rathauses. "Und Elias Holl war weniger kapitalistisch als die Fugger." Der Festredner des Abends, der Historiker Bernd Roeck, schöpft aus dem Vollen, als er der Gesellschaft im fast voll besetzten Saal den Jubilar näher- bringt: Elias Holl, am 28. Februar 1573 in Augsburg geboren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen