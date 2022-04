Jubiläum

Münchner Rundfunkorchester spielt aufregende Oper zum Jubiläum

Das Münchner Rundfunkorchester wurde am 1. April 1952 ins Leben gerufen. Heute leitet Ivan Repusic das Ensemble.

Plus Das Münchner Rundfunkorchester wird 70 Jahre alt und hat dazu eine aufwühlende Oper eingespielt: In "Der Kaiser von Atlantis" tritt der Tod in den Streik.

Von Rüdiger Heinze

2006 stand es Spitz auf Knopf. Aus Kostengründen steuerte das Münchner Rundfunkorchester hart am Wind auf die Überlebensfrage zu. Umstrukturierung und Verkleinerung des Klangkörpers auf mittlerweile rund 55 Mitglieder halfen – und nun wird das Ensemble, das am 1. April 1952 aufgrund des hohen Musikprogrammbedarfs in der seinerzeit noch jungen Landesanstalt Bayerischer Rundfunk gegründet worden war, 70 Jahre alt. Das große Geschwister, das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter dem Babenhausener Eugen Jochum als Chefdirigenten, existierte damals schon drei Jahre.

