Jubiläum

vor 19 Min.

Musica Suevica: Musik für die Kirche, Musik aus Schwaben

Plus Der Augsburger Chor Musica Suevica feiert 40-jähriges Bestehen. Im Fokus beim Jubiläumskonzert im Goldenen Saal steht der Name Mozart.

Von Veronika Lintner Artikel anhören Shape

Als der Dirigent Franz Wallisch ein Plätzchen gefunden hat im Café Dichtl und seinen Strohhut ablegt, da schaut er sich um im Kaffeehaus – und erinnert sich an einen alten Chorkollegen. In diesem Café sei Erich Gackowski immer gerne gesessen. Mit einer Zigarre im Mundwinkel, Notenpapier vor der Nase, bereit Musik zu schreiben, die er in den Archiven der Heilig-Kreuz-Kirche aufgestöbert hat. So beschreibt der Wallisch den einstigen "Spiritus Rector" des Augsburger Chores, den er selbst seit 40 Jahren leitet.

Musik für die Kirche, Musik aus Schwaben, das sind die Grundfesten im Repertoire der Musica Suevica. Gackowski hat den Chor von Beginn an mit geprägt, in dem er Musik wiederentdeckte, ins Reine schrieb, neu arrangierte. Auch ein Werk von ihm – "Lustige Musikanten", Allegro, Walzer, Scherzo vivace – wird Franz Wallisch beim Konzert des Chors bald dirigieren. 40 Jahre Musica Suevica feiert der Dirigent mit seinem Ensemble, in einem Konzert im Goldenen Saal des Rathauses. Der Name Mozart ist dabei der rote Faden, der sich durch das Programm zieht. Und die Geschichte des Ensembles.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen