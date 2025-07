Die Jünger von Judas Priest sind gut erzogen

Es ist das Bild des Abends. Rob Halford auf der Videowand der Olympiahalle in München in Großaufnahme. Die Wangen gerötet, der Schweiß fließt in seinen weißen Nikolaus-Bart und das Tattoo auf seinem kahlgeschorenen Schädel, das einer Fledermaus ähnelt, hat sich gemütlich auf seinem Hinterkopf eingenistet. Halford singt sich bei „Gates of Hell“ – beim „Tor zur Hölle“ – die Seele aus dem Leib. Im Publikum werden die Hände zu Pommes-Gabeln nach oben gereckt, soweit das Auge reicht. Über 12.000 Menschen sind gekommen, um den Mann zu sehen, der sich den Namen „Metal God“ als Marke in ein entsprechendes Schutzregister weltweit eintragen ließ.

Auch wenn die Akustik so schlecht ist, dass man den Hallenbetreiber eigentlich verklagen müsste, den Fans scheint es wurscht zu sein. Es wird die volle Dröhnung Judas Priest serviert, bis einem das Trommelfell aus den Ohren fliegt. Auf der Videoleinwand zu „Serpent of the King“ aus dem aktuellen Album „Invincible Shield“ kämpfen Erzengel gegen Monster, spucken Drachen Feuer, grüßen furchterregende Bestien Godzilla. Judas Priest sind und waren die, vor denen uns unsere Eltern immer gewarnt haben.

Die Akustik bei Judas Priest in der Olympiahalle München ist grottenschlecht

Dabei dauerte es eine Zeit, bevor sich hinter der Band eine größere Fangemeinde versammelte. Gegründet wurde Judas Priest schon Anfang der 1970er-Jahre, aber gegen die Platzhirsche The Beatles, The Rolling Stones, Led Zeppelin oder The Who waren die Priester nur ein kleines Lichtlein in der Musiklandschaft. Der kommerzielle Durchbruch der Engländer gelang erst im Jahr 1980 mit dem Album „British Steel“. Die Kreativ-Abteilung Rob Halford und sein Gitarrist Glenn Tipton schrieben Hits, die heute jeder Rock-Fan im Schlaf runterleiert: „Metal Gods“, „Living after Midnight“ oder „Breaking the Law.“

Halford, der seit vielen Jahren den Drogen abgeschworen hat, wurde zur Ikone. Dass sich der Frontmann im Geschäft der harten Metaler schließlich 1998 als homosexuell outete, war ein mutiger Schritt, der ihm Sympathien einbrachte. „Ich bin hier. Ich bin schwul. Verdammt noch einmal. Gewöhnt euch daran.“ Halford hat schließlich mit seiner hohen Gesangslage die Metal-Szene geprägt.

Nach den beiden starken Vorbands toppen Judas Priest das auch noch

Nur haartechnisch ist Halford in München gegenüber seinen Kumpels, den Gitarristen Glenn Tipton und Richie Falkner sowie dem Bassisten Ian Hill und dem Schlagzeuger Scott Travis, deutlich im Nachteil. Dafür zaubern die vier Langmähnigen mit ihrem Chef jedoch eine Show auf die Bühne, die sich gewaschen hat. Schon der Einmarsch der fünf Gladiatoren hat Stil. Natürlich zu den Klängen von Ozzys „War Pigs“. Wie schon erwähnt: Die grottenschlechte Akustik macht sich leider schon beim ersten Trommelfeuer „All Guns Blazing“ (1990) bemerkbar, aber man gewöhnt sich im Laufe des Abends daran.

Allerdings hatten dieses Problem schon die beiden Vorbands. Und da hatte man im wahrsten Sinne des Wortes wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Phil Campbell, der ehemalige Gitarrist von Motörhead, war mit seinen „Bastard Sons“, bei denen drei Söhne von ihm mitspielen, auf der Bühne und anschließend heizten auch noch die deutschen Metaler von Accept fast eine Stunde lang ordentlich ein. Und das muss man erst einmal toppen.

Doch Judas Priest nahmen diese Herausforderung an. Es wurde sogar beim Song „Giants In the Sky“ etwas andächtig. Auf der Videoleinwand tauchen im Hintergrund schon längst verstorbene Rocker wie Lemmy Kilmister, Ronny James Dio, Janis Joplin oder Freddie Mercury auf – ruht in Frieden. Gegen Ende ein Rob Halford mit „Painkiller“ in Hochform. Die Pommes-Gabeln kommen nicht zur Ruhe. Dann wie so oft zu „Hell Bent for Leather“ fährt der Meister mit seiner Harley auf die Bühne. Am Ende noch „Living After Midnight“. Ein fast perfektes Ende. Allerdings klimpert beim Verlassen der Halle ein einsamer Gitarrero vor den Parkautomaten „Hotel California“ von den Eagles. Die Frage, ob er uns noch die restliche Nacht versauen will, ersparen wir uns. Als Judas Priest-Jünger ist man schließlich gut erzogen.