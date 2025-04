Der mit dem Bett im Kornfeld

Wenn man an Jürgen Drews denkt, fallen einem ohne Nachdenken mehrere Spitznamen ein: „Onkel Jürgen“ beispielsweise oder der König von Mallorca“. Jetzt wird der Mann 80 Jahre alt und man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man über ihn schreibt: Er hat sein Leben gefeiert. Jedenfalls vermutet man im Innersten des Interpreten des Hits „Ein Bett im Kornfeld“ kein schüchternes Bürschlein, das 1945 in Steißlage schwer zur Welt gekommen ist. Diese Geschichte tischte „Onkel Jürgen“ dem Autor dieser Zeilen vor vielen Jahren bei einem gemeinsamen Abendessen am Rande der Vierschanzentournee auf – und hat sie inzwischen noch oft erzählt.

Man mag nicht glauben, dass der bis heute schlaksige Typ Frauenheld, der schneller spricht als Dieter-Thomas Heck in seinen besten Zeiten, nur die Bühne gesucht hat, um seine Ängste zu überwinden. Tatsächlich aber kann man sich mit ihm prima über Gott und die Welt unterhalten, wenn nicht gerade ein Fotograf herumschwirrt. Dann schaltet er ansatzlos in den Ballermann-Modus.

Eigentlich sollte Jürgen Drews Arzt werden

Drews ist der lebende Beweis dafür, dass es im Leben oft anders kommt, als man denkt. Eigentlich sollte er wie sein Vater Arzt werden. Doch die Leidenschaft fürs Singen war stärker. Nach vier Semestern brach er sein Medizinstudium ab und stürmte stattdessen die Charts. Erst mit den Les Humphrey Singers, dann als Solointerpret. In den 1980er-Jahren wollte Drews auch in den USA Karriere machen. Das endete jedoch in einem Flop. Für sein Comeback in Deutschland holte er sich mit Stefan Raab und Bürger Lars Dietrich prominente Unterstützung. Thomas Gottschalk war es, der ihn 1999 krönte: Der Moderator nannte Drews, der zeitweise auf der Baleareninsel lebte, den „König von Mallorca“. Drews nahm die Vorlage an und machte auf dem Eiland ein Bistro gleichen Namens auf.

Es gäbe viele Geschichten zu erzählen von dem Beau, der seit vielen Jahren mit seiner großen Liebe Ramona verheiratet ist, aber das würde zu weit führen. Ramona hat er übrigens mit 16 bei einem Schönheitswettbewerb kennengelernt, verheiratet sind beide seit 1994. Zwei Kinder hat Drews - Fabian aus seiner ersten Ehe sowie Tochter Joelina. Beide Kinder arbeiten im Musikbusiness.

Im Sommer 2022 gab Drews das Ende seiner Karriere bekannt: „Da ich in einem Alter bin, in dem andere schon lange Rentner sind, habe ich auch mir gesagt: Irgendwann ist mal gut.“ Bereits im Jahr zuvor hatte er öffentlich gemacht, dass er an der unheilbaren Nervenkrankheit Polyneuropathie leidet. Am Ende bleibt trotzdem das Gefühl, dass der „King“ das Leben weiter zu nehmen weiß. Seinen Geburtstag feiern will er nicht daheim in Westfalen, sondern mit der Familie in Kitzbühel. Zumindest postet das seine Tochter in ihrer Instagram-Story.