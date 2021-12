Allgäuer Autor Domes gibt noch einem Nazi-Opfer eine Stimme

Plus Autor Robert Domes erzählt in "Waggon vierter Klasse" die Geschichte eines Obergünzburgers, der im KZ umgebracht wurde. Warum der Roman nicht mit der NS-Diktatur endet.

Kurz zögerte Robert Domes, als ihm 2018 der Vorschlag gemacht wurde, einen Roman über Alois Roth zu schreiben. Wieder so eine traurige, harte, bisweilen brutale Erzählung aus der Zeit der Nazi-Diktatur?