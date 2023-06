Junge Kultur

vor 55 Min.

Teure Mieten, Clubs schließen: Wie viel Raum bleibt für Jugendkultur?

Plus München startet in diesem Jahr fünf Pilotprojekte, wie Freiflächen für Jugendpartys genutzt werden können. Für Künstlerinnen und Künstler ein erster Schritt.

Von Laura Mielke

Harte Bässe, Rauchmaschinen, Lastwagen mit gestapelten Lautsprechern und dazwischen zehntausend Menschen in kurzen Outfits, mit verrückten Frisuren und in Feierlaune. Was aussieht, wie eine zweite Loveparade, die am 10. Juni durch Münchens Nobelviertel zieht, ist eine Parade mit politischem Hintergrund. Bei der Krachparade fordern Kollektive mehr Räume und mehr Lärm für München.

Einige Kollektive nutzen ihre Musik nicht nur zum Feiern, sondern wollen genau dadurch auf das in München herrschende Raumproblem, teure Mieten und die Gentrifizierung der Metropolstadt aufmerksam machen. Durch finanzstarke Unternehmen und Investoren werden nicht nur Anwohnerinnen und Anwohner aus der Innenstadt verdrängt, sondern auch Kulturbetriebe. Im Mai musste der Club Harry Klein schließen. Die Location muss einem Luxushotel weichen. Keine Raummiete, keine Bürokratie, kein Eintritt. Für Münchner Techno-Kollektive sind illegale Raves deswegen teilweise die einzige Möglichkeit, um Raves zu veranstalten, denn Räume für junge Kultur sind kaum vorhanden.

