Justin Timberlake tritt in der Olympiahalle auf – alle Infos zu den Konzerten

Justin Timberlake kommt nach München. Bei seiner Welt-Tournee „The Forget Tomorrow World Tour“ gibt er zwei Konzerte in der Olympiahalle. Weil der Ansturm auf die Tickets so groß war, hatte gibt es einen Zusatz-Termin in München. Am Mittwoch, 21. August, und am Donnerstag, 22. August, wird der Sänger dort auf der Bühne stehen.

Der Sänger singt bei der Tour Songs seines neuen Albums „Everything I thought I was“, das im März dieses Jahres erschien. Aber auch Hits aus seiner Anfangszeit wie „Cry me a river“ gehören zum Programm.

Justin Timberlake in München 2024: Einlass, Anreise, Parken, Vorband

Termine: Mittwoch, 21. August, und Donnerstag, 22. August

Beginn und Einlass: Die Konzerte starten jeweils um 20.15 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr

Ort: Olympiahalle München

Tickets: Die Tickets für beide Konzerte in München sind bereits ausverkauft

Anreise mit öffentlichen Verkehsmitteln: Die Olympia ist gut erreichbar mit der U-Bahn (U3, Haltestelle Olympiazentrum), der Tram (Linie 20 und 21, Haltestelle Olympiapark West oder Linie 27, Haltestelle Petuelring), Bussen (Linie 144, Haltestelle Olympiasee, Linie 173, Haltestelle Olympiazentrum, Linie 177 und 178, Haltestelle Petuelring)

Parkmöglichkeiten: Parken können Konzertbesucher unter anderem im Parkdeck am Olympiaturm und an der Parkharfe am Spiridon-Louis-Ring; auch in der Nähe des Olympiaparks gibt es alternative Parkmöglichkeiten

Vorband: Ob es einen Support Act, ist nicht bekannt.

Tickets für die Justin-Timberlake-Konzerte in München

Die Tickets sind bereits ausverkauft. Über den Fansale von Eventim gibt es jedoch die Möglichkeit, spontan Tickets zu ergattern, die andere Karteninhaberinnen und Karteninhaber umtauschen.

„Mirrors“ lief im Radio auf und ab

Bekannt wurde Justin Timberlake Ende der 1990er als Frontsänger der Boyband *NSYNC. Mit dem Album „Justified“ startete er 2002 seine Karriere als Solo-Künstler. Seine Lieder aus dieser Zeit wie „Cry me a river“ oder „Rock your body“ dürfen auch heute noch auf keiner 2000er-Playlist fehlen. 2013 hatte Justin Timberlake ein Comeback mit dem Album „The 20/20 experience“. Der Song „Mirrors“ lief im Radio auf und ab.

Justin Timberlake spielte auch in zahlreichen Kinofilmen mit, unter anderem in „Bad Teacher“, „Freunde mit gewissen Vorzügen“ oder in „In Time – deine Zeit läuft ab“. Anfang August diesen Jahres stand der Sänger wegen Trunkenheit am Steuer in New York vor Gericht. Ein Urteil ist noch nicht gefallen.

Mehrere Musik-Highlights in München in diesem Sommer

In München gibt es in diesem Sommer mehrere musikalische Highlights. Neben Justin Timberlake sind unter anderem die Sängerin Adele und die Band Coldplay in der bayerischen Landeshauptstadt zu sehen. Superstar Taylor Swift stand bereits kürzlich im Münchner Olympiastadion auf der Bühne.