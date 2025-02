Prozess gegen Rushdie-Attentäter beginnt

Der Prozess gegen den Angreifer des Bestseller-Autoren Salman Rushdie hat im US-Bundesstaat New York begonnen. Am Dienstag startete in einem Gericht des Bezirks Chautauqua die Auswahl der Geschworenen. Wenn dies abgeschlossen ist, fängt das Verfahren mit den Eingangsplädoyers inhaltlich an.

Vor Gericht steht der US-Amerikaner Hadi Matar aus New Jersey, der den Autoren 2022 während einer Veranstaltung in der Region niedergestochen hatte. Er ist wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angeklagt und lehnte zuvor einen Deal ab, der eine Strafe von 25 Jahren hätte bedeuten können. Rushdie, der den Vorfall in dem im April veröffentlichten Buch «Knife: Gedanken nach einem Mordversuch» verarbeitet hatte, will in dem Prozess aussagen.

Rushdie überlebte den Angriff, verlor aber sein rechtes Auge und erlitt weitere schwere Verletzungen. 1989 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ayatollah Chomeini wegen des Romans «Die satanischen Verse» zur Ermordung des Autors aufgerufen.