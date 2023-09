Kabarett

Vom Kamel, das im Nadelöhr vergraben liegt: Wolfgang Krebs parodiert Politiker

Plus Kabarett im Augsburger Parktheater: Wolfgang Krebs lässt im Programm "Vergelt's Gott" die Politiker darüber nachsinnen, warum sie nicht in den Himmel kommen.

Von Gerlinde Knoller

Es ist schon arg, was König Ludwig II., alias Wolfgang Krebs, aus dem bayerischen Himmel zu berichten hat: "Im Himmel schaut’s aus! Es ist keiner mehr da!" So ist er selbst als geheimer Rat von Petrus beauftragt worden, bei den bayerischen Politikern mal nachzufragen, warum kaum mehr ein CSUler in den Himmel kommt. Als König Ludwig leitete Wolfgang Krebs im Parktheater in sein Programm "Vergelt’s Gott!" ein, das er zwar schon länger spielt, das er aber so aktualisiert hat, dass es treffend mitten hineinpasst in diese Wochen der politischen Aufgeregtheiten und des Wahlkampfes. All dem begegnet Krebs, der wunderbare Parodist bayerischer Spitzenpolitiker, mit Scharfsinn und liebenswürdigem Humor.

Wenn Hubert Aiwanger den Buchsbaumzünsler erschießt

Wolfgang Krebs in seiner Paraderolle: Auftritt Edmund Stoiber mit Engelsflügeln als "Himmelsbote" und, wie er sagt, "Wanderer im Weinberg des Herrn". Köstlich, diesem Edmund Stoiber zuzuhören, der wörterverdrehend nach Antworten sucht, "wo denn das Kamel im Nadelöhr vergraben liegt". Er sagt, "Sie merken, ich bin bibelfest" und entfaltet eine Rede, die völliger Unsinn ist, aber mit ihren Wortverdrehungen, Neuschöpfungen, Kombinationen von Satzfetzen aus der Bibel, der Politik und der aktuellen Debatte einfach nur Freude macht und das Publikum dazu zwingt, nur ja kein Wort, keinen Satz zu überhören. In diesem wortreichen, nichtssagenden Konglomerat finden sich auch urkomische Assoziationen, etwa von der "Jungfrauengeburt", die irgendwie daran erinnert, dass man in die CSU "hineingeboren" wird, und dass das beim Fußball doch genauso sei wie in der Kirche, wo's eine festgeschriebene Kleidung gibt und wo auch alle wissen, wann sie aufstehen müssen.

