Günter Grünwald hadert nicht mit Ende seiner Tourneen

Der Kabarettist Günter Grünwald tritt am 10.10.2014 in München (Bayern) bei den Bavaria Filmstudios in einer Fernseh-Gala auf. Nun beendet er seine großen Kabarett-Tourneen, wenige Wochen nachdem er bereits das Ende seiner langjährigen Fernsehsendung gefeiert hatte. (Archivbild)

Foto: Tobias Hase/dpa