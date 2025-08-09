Spott und Hohn über Wagner: Bayreuther Ausstellung den Komponisten in der Karikatur

Allein dieses Gesicht: Scharfer Blick, markante Nase, das Kinn vorspringend, widerspenstig das Haar – in Summe eine Herausforderung, den spitzen Zeichenstift zu zücken. Zumal der Träger dieser Physiognomie nicht wenig dazu beitrug, durch den Habitus genialischen Künstlertums die zum Bild gerinnende Spottlust anzustacheln. Richard Wagner war schon früh ein gefundenes Fressen für Satireblätter.

„Spot(t)-Light“ lautet denn auch der Titel der aktuellen Sonderausstellung im Richard Wagner Museum, die den Gesamtkunstwerker im Spiegel zeitgenössischer Karikaturen zeigt. Allsommerlich, rund um die Bayreuther Festspiele, präsentiert das Museum in seinem neben Villa Wahnfried gelegenen Neubau thematisch konzipierte Ausstellungen rund um den Kosmos Wagner. Ein ergiebiges Feld, umso mehr, als das Museum alles andere als Hagiografie betreibt, vielmehr kritisch auf den „Meister“ zu blicken vermag. Das gilt auch für die aktuelle Schau, deren knapp 80 ausgestellte Blätter haufenweise visuelle Spottkübel über Wagner entladen. Wagner-Verächter kommen hier auf ihre Kosten, aber natürlich auch alle Verehrer mit der Fähigkeit zu nüchterner Betrachtung des Phänomens Wagner.

Bayreuth wird zum Kriegsschauplatz

Der bot vielerlei Anlass, ins Fadenkreuz der Satiriker zu geraten. Die Musik war eine der Angriffsflächen. Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Wagners Opern mit ihrer üppigen, oft Blechbläser in den Vordergrund rückenden Orchesterbesetzung als fordernd neuartig empfunden – von manch einem sogar als Lärm. Was lag da für Satireblätter näher, als zu den Kompositionen Wagners die Metapher eines Kriegsgeschehens heranzuziehen? „Vom Kriegsschauplatz in Bayreuth“ berichteten 1876 die Humoristischen Blätter in Wien mit einer Zeichnung, in der „Batterien von mörderischen Blasinstrumenten“ heranrücken, um einen „sprühenden Notenregen“ niedergehen zu lassen. Auch André Gill, einer der Meister der französischen Satirezeichnung, fasst in einem 1869 erschienenen, ikonisch gewordenen Blatt eine martialischen Gedanken ins Bild: Der irr dreinstierende Wagner, der sich in einem Ohr mit Hammer und Stichel derart zu schaffen macht, dass das Blut nur so hervorspritzt.

Gerade in Frankreich, dessen Hauptstadt Paris zu Wagners Zeit die Kapitale des satirischen Zeitschriftenwesens darstellte, verband sich die gezeichnete Kritik an Wagner und seiner Musik gerne mit nationalistischen Tönen. Das war einerseits Ausdruck der zunehmenden Spannungen zwischen Preußen und Frankreich, die 1870/71 im Deutsch-Französischen Krieg gipfelten; andererseits aber auch der Tatsache geschuldet, dass Wagner selbst gegen „welsche“ Wesensart polemisierte, was satirische Interventionen regelrecht herausforderte. Der Komponist wird zum Symbol für völkischen Nationalismus, wie ein französisches Blatt zeigt, auf dem die Preußen Wagnersche Tuba-Kanonen in Stellung bringen, um den Gegner – der hier allerdings der bayerische König ist – in die Knie zu zwingen.

Wagners Antisemitismus wird zum Dauerthema

Zogen die Karikaturisten Frankreichs beherzt gegen Wagners Vorstellung vom „Undeutschen“ zu Felde, so bot auch der Antisemitismus Angriffsfläche für die Satireblätter, und dies nicht nur in Paris. Anlass dazu bot vor allem des Musikdramatikers antisemitisches Pamphlet „Das Judentum in der Musik“, das zunächst anonym erschien, in späterer Neuauflage jedoch unter Wagners Namen. Oft sind es in den Satireblättern Details, in denen die Kritik aufscheint; deutlich ist sie allemal. So etwa in der österreichischen Zeitschrift Der Floh, wo 1870 in einer Karikatur Wagner eine andere Gestalt am würgenden Strick hält, deren physiognomische Klischees sie eindeutig als Juden ausweisen. Wagners Antisemitismus ist in dieser Zeit ein Dauerthema für die Zeichner, was bis dahin reicht, dass Wagner, dessen Gesichtszüge ebenso in antisemitische Stereotype zu passen scheinen, selbst als Jude dargestellt wird. „So wird Wagner“, heißt es in der Ausstellung, „mit seinen eigenen Waffen geschlagen.“

Der Musiker und Verfasser ästhetisch-gesellschaftspolitischer Schriften ist nicht nur Bildgegenstand großer, dank der Lithografie auch teilweise farbiger Einzelblätter. Die Ausstellung zeigt auch zahlreiche Bildgeschichten, Vorläufer des Comics, in denen sich alles um Wagner dreht. Biografische Episoden, teils schon zu Wagner-Mythen verformt, werden hier aufs Korn genommen, etwa die gescheiterte Aufführung des „Tannhäuser“ 1861 in Paris. „Um endlich mal Applaus zu erhalten, zieht Herr Wagner seine Partitur zurück“ heißt es durchaus gehässig unter einer entsprechenden Bildfolge im Journal amusant jener Tage.

Der Komponist greift in die bayerische Kasse

Nicht nur für bayerische Satireblätter wie den Münchener Punsch ist des Komponisten Verhältnis zu König Ludwig II. ergiebiges Thema. Und so sieht man den jahrzehntelang vom Pleite-Geier bedrohten Wagner, nunmehr unter dem Protektorat des bayerischen Königs, unverfroren an der Tür der „Cabinets-Cassa“ anklopfen, um sich zu das zu holen, was, wie er findet, die Welt ihm schuldet.

Zum Wesen der Satire gehört, den Finger in die Wunde zu legen, und der ausgesprochen egozentrische Musikdramatiker bot hierfür eine Vielzahl von Gelegenheiten. Mag jedoch Wagner zu Lebzeiten über diese und jene satirische Darstellung geschäumt haben, letztlich hat er davon profitiert. Dadurch, dass er mit seinen Eigenarten und Skandalen kontinuierlich durch den Kakao gezogen wurde, wurde Wagner auch einem Publikum jenseits der Kunst zum Begriff. Die Strategien, die Marketingprofis heutzutage für die Popularitätssteigerung ihrer Klientel entwerfen, Richard Wagner verfolgte sie instinktiv und ohne Fremdbeteiligung.

Spot(t)-Light. Richard Wagner in der zeitgenössischen Karikatur. Bis 5. Oktober im Richard Wagner Museum Bayreuth, geöffnet im August täglich von 10 bis 18 Uhr, ab September Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr.