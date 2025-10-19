Der Kenner von Osteuropa warnt vor Putin

Schon seit zehn Jahren warnt der Historiker Karl Schlögel vor dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, seit er 2014 handstreichartig Gebiete in der Ostukraine besetzen ließ. Nun ist der 77-jährige Historiker, der aus dem Unterallgäuer Dorf Hawangen stammt, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche ausgezeichnet worden.

Schlögel gehört zu den größten Kennern Osteuropas. Sein Wissen hat er sich nicht nur angelesen, sondern auch über Reisen und unzählige Gespräche gewonnen. Seine Bücher haben nicht nur das Fachpublikum und die Wissenschaft erreicht, sondern eine breite Leserschaft im Land, zu nennen sind zum Beispiel „Terror und Traum – Moskau 1937“, „Das sowjetische Jahrhundert – Archäologie einer untergegangenen Welt“ und „American Matrix – Besichtigung einer Epoche“.

Gleich nach seiner Schulzeit fuhr Karl Schlögel auf Entdeckungstour nach Osteuropa

Zu seinem Forschungsgebiet kam er, weil er auf dem Gymnasium die Möglichkeit hatte, Russisch zu lernen. Gleich nach seiner Schulzeit fuhr Schlögel in den 1960er Jahren auf Entdeckungstour hinter den Eisernen Vorhang und kam mit einem Freund in einem R4 über Moskau bis an die iranische Grenze. Schlögel war erstaunt, dass die russischen Kriegsveteranen mit den jungen Deutschen offen sprachen.

Damals, in jungen Jahren, war Schlögel beeinflusst von den Ideen der Studentenrevolution. Er verweigerte den Wehrdienst in der Zeit des Vietnamkriegs und absolvierte seinen Zivildienst in einem Krankenhaus. Heute hat sich seine Meinung gewandelt. „Ich denke, dass die Wiedereinführung der Wehrpflicht in der einen oder anderen Form an der Zeit ist“, sagte Schlögel noch während der Buchmesse. Diese Einsicht sei „Teil eines Wach-Werdens und Gewahr-Werdens einer veränderten Situation“.

Karl Schlögel warnt: Appeasement ebnet den Weg in den Krieg

In seiner Dankesrede zum Friedenspreis in der Frankfurter Paulskirche rief der Historiker die Deutschen dazu auf, von den Ukrainern zu lernen: „Sie kennen sich aus mit Verhaltenslehren des Widerstands und bringen den Europäern bei, was auf sie zukommt, wenn sie nicht endlich sich auf den Ernstfall vorbereiten. [...] Die Bürger und Bürgerinnen der Ukraine lehren uns, dass das, was geschieht, nicht Ukraine-Konflikt heißt, sondern Krieg. Sie helfen uns zu verstehen, mit wem wir es zu tun haben: mit einem Regime, das die Ukraine als unabhängigen Staat vernichten will und das Europa hasst“, sagte der 77-Jährige. „Sie zeigen uns, dass dem Aggressor entgegenzukommen nur dessen Appetit auf noch mehr steigert und dass Appeasement nicht zum Frieden führt, sondern den Weg in den Krieg ebnet.“