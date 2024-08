SPD-Chef Klingbeil erhält Orden wider den tierischen Ernst

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil wird der nächste Ritter des Ordens wider den tierischen Ernst. Er werde die Auszeichnung bei der Festsitzung im Karneval am 8. Februar 2025 erhalten, gab der Aachener Karnevalsverein (AKV) in Berlin bekannt. Die Karnevalisten würdigten vor allem den politischen Stil Klingbeils. Er streite «nie mit Krawall, sondern immer mit feiner Klinge, gerne auch humorvoll verpackt».

Zuletzt hatte der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther, den Orden erhalten. Der CDU-Politiker wird bei der 75. Verleihung des Ordens im kommenden Jahr in Aachen die Laudatio auf den SPD-Vorsitzenden halten. Der Orden wird für Humor und Menschlichkeit im Amt verliehen. Viele Politiker, aber auch Künstler haben seit 1950 die Auszeichnung erhalten, darunter Konrad Adenauer, Helmut Schmidt, Hans-Dietrich Genscher und in den vergangenen Jahren Armin Laschet, Iris Berben und Annalena Baerbock.

Beifall für trockene Sprüche

Klingbeil war schon einmal, bei der Verleihung an Außenministerin Baerbock im Februar 2023, in die Aachener Bütt gestiegen und hatte den Saal begeistert. Für trockene Sprüche, viel Understatement und eine musikalische Einlage auf der Ukulele bekam er Standing Ovations.

«Mir ist durchaus bewusst, dass ich als Sozialdemokrat und Norddeutscher vielleicht nicht in das klassische Raster passe», erklärte der 46-Jährige laut einer Mitteilung des AKV. Er werde also sein Bestes geben. In der fünften Jahreszeit sei die Politik sich nicht zu schade ist, auch mal ein oder zwei Witze auf ihre eigenen Kosten zu machen. «Darauf freue ich mich und verspreche, auch meine Partei da nicht von auszusparen», sagte der designierte Ordensritter.

Der AKV-Vorstand begründete seine Wahl unter anderem so: «Lars Klingbeil steht für einen neuen, modernen und integrierenden Politikstil». Um seine Argumente zu vertreten, setze er auf Feinfühligkeit, aber auch auf die Mittel des Humors. Dem Elferrat des AKV imponiere diese Haltung sehr.