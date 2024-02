Karoline Herfurth: "Ich bin kein Duracell-Häschen mehr"

Karoline Herfurth spielt in "Eine Million Minuten" die Hauptrolle, während ihr Mann erstmals Regie führte. Im Interview erklärt die 39-Jährige ihr neues Verhältnis zur Zeit.

Die offensichtliche Frage zuerst: Was würden Sie tun, wenn Sie eine Million Minuten zur freien Verfügung hätten?



Karoline Herfurth: Dann würde ich mein Studium der Politikwissenschaft und Soziologie beenden. Dass ich das aus Zeitgründen nicht abschließen konnte, bedaure ich sehr. Dieser Wunschtraum begleitet mich noch immer. Ich hoffe, dass ich mir den irgendwann noch erfüllen kann.

Ihr neuer Film stellt ja die Frage, wie bewusst man mit seiner Zeit umgehen soll. Wie ist das bei Ihnen?



Herfurth: Natürlich habe ich Tage, die ins Wasser fallen, weil man das Gefühl hat, man kriegt nichts hin und hat zu nichts Lust. Das ist auch in Ordnung. Aber eigentlich versuche ich, aus jedem Tag etwas mitzunehmen. Ich möchte das Gefühl haben, dass ich die Dinge, die ich mache, nicht nur ausführe, sondern erlebe. Das Bewusstsein dafür hat sich durch die Reise mit „Eine Million Minuten“ verstärkt. Früher hatte ich sehr lange To-Do-Listen, aber wenn man nur diese Listen abarbeitet und wie ein kleiner Roboter die ganzen Aufgaben durchläuft, dann vergisst man das Leben, das einfach so an einem vorbeirauscht. Ich versuche jetzt aufmerksam zu bleiben und immer wieder zu gucken: Bin ich mit meinen ganzen Sinnen, meinem Geist und meinem Empfinden dabei oder bin ich einfach nur am Erledigen?

Aber Sie würden doch nicht sagen, dass Sie bislang nur das Leben eines Roboters geführt haben?



Herfurth: Ich habe viele tolle Sachen erlebt, aber ich habe sie immer erst im Nachhinein wirklich wahrgenommen und gespürt. Inzwischen weiß ich, dass man sich nicht mehr so viel aufhalsen darf, wenn man die Dinge wirklich erleben will. Ich werde halt langsamer und brauche mehr Zeit, auch schon am Morgen, und generell bei allen Dingen. Ich bin kein kleines Duracell-Häschen mehr.

Nun bereiten Sie Ihr nächstes Projekt als Regisseurin vor – ein Job, der von Zeitdruck geprägt ist. Wie werden Sie Ihre neuen Erkenntnisse da umsetzen?



Herfurth: Ich hoffe, durch eine unüberwindliche innere Haltung der Ruhe – in all den Gesprächen, die man führt, zu den Inhalten, die man verhandelt. Ich bin gespannt, wie das sein wird, aber ich freue mich total darauf. Ich werde bestimmt ein bisschen fauler sein und manchmal werden Dinge länger Zeit brauchen. Das ist auch okay.



Wie erleben Sie den Arbeitsalltag?



Herfurth: Ich genieße den total. Ich schreibe gerade mit meiner Autorin Monika Fäßler am Drehbuch für mein nächstes Regieprojekt, und ich denke mir: Was für ein Luxus, dass man dasitzen und sich eine Geschichte ausdenken kann, die man dann drehen wird und für die man schon die Bilder im Kopf hat. Ich finde es einen wahnsinnig bereichernden und schönen Prozess. Ich bin die ganze Zeit glücklich, dass ich das machen kann.

Lesen Sie dazu auch

Wäre es eigentlich nicht naheliegend gewesen, dass Sie ein Projekt wie „Eine Million Minuten“, das viel in Ihnen ausgelöst hat, selbst inszenieren?



Herfurth: Das stand außer Frage, weil das Projekt über Christopher Doll kam, und es ein lang gehegter Wunsch war, dass er endlich mal Regie macht. Und ich war ganz stolz und froh und glücklich, dass er das endlich mal getan hat.

Christopher Doll ist ja Ihr Mann. Nachdem Sie schon mehr Erfahrung in Filmregie haben, ist es nicht schwierig, ihm als Debütanten die Zügel zu überlassen?



Herfurth: Ich habe enormen Respekt vor seinem Filmwissen. Er ist wie ein wandelndes Filmlexikon. Er hat einen ganz speziellen und tollen Blick auf Geschichten und wie man sie durch die Kamera erzählt. Das finde ich extrem beeindruckend. Es ist auch schön, wenn man sich in andere Hände begeben und in den Dienst einer anderen Vision stellen kann. Ich konzentriere mich dann auf die Schauspielerei und erlebe, wie jemand die Geschichte aus seinem Blickwinkel erzählt. In diesem Fall interessiert es mich nicht, mit dem Blick der Regisseurin drauf zu gucken, sondern das zu finden, zu erkennen und umzusetzen, was die Person sieht, die diese Funktion gerade innehat.

Inwieweit hat das Regieführen Ihren Blick auf die Schauspielerei verändert?



Herfurth: Es hat den Respekt vor dem Filmemachen extrem erweitert. Vorher dachte ich, ich spiele das einfach, und dann ist das ein Film. Mittlerweile verstehe ich, wie viele Gewerke da ineinander- greifen. Es ist ein so unglaublich fragiler großartiger Prozess, einen Film auf die Beine zu stellen. Es ist auch eine große Herausforderung, immer wieder eine Geschichte zu finden, die Menschen im Kino berühren kann und die umzusetzen, ohne den Faden zu verlieren. Eine Geschichte in den Komplikationen eines Drehs nicht zu verlieren und immer wieder darum zu kämpfen und zu bewahren, das hat mich total geprägt und verändert. Wenn ich als Schauspielerin an einem Set bin, habe ich eine ganz andere Haltung.

Ihre vier Spielfilme als Regisseurin waren allesamt Erfolge. Hat die Branche jetzt mehr Respekt vor Ihnen?



Herfurth: Ich bin auch einfach älter geworden. Aber ob Umgang mit mir respektvoller ist, weil ich als Regisseurin wahrgenommen werde, kann ich nicht sagen. Denn ich weiß nicht, wie sich die Menschen, die mir begegnen, dabei fühlen. Man unterhält sich einfach anders, weil die Themen neu sind.

Aber die Leute fallen nicht vor Ihnen auf den Staub?



Herfurth: Das macht natürlich niemand (lacht). In meiner vertrauten Umgebung, sowohl was den Verleih Warner und Hellinger-Doll angeht, sind wir einfach auf die Arbeit konzentriert, anstatt an so etwas zu denken. Wir basteln die ganze Zeit an Stoffen und überlegen, was wir als nächstes machen.

Vor wem würden Sie sich selbst ehrfürchtig auf den Boden werfen?



Herfurth: Wenn ich Greta Gerwig treffen würde, dann würde ich es wahrscheinlich machen.

In jüngeren Jahren waren Sie offenbar nicht so gelassen. Letztes Jahr sprachen Sie über eine Magersucht, die Sie durchlitten haben. Was für eine Botschaft hätten Sie für die junge Karoline Herfurth?



Herfurth: Ich würde auf jeden Fall sagen: ‚Dein Gefühl stimmt. Vertrau deinem Gefühl. Versuche dein eigenes Gefühl zu einer Situation zu entdecken und dann immer danach zu handeln und dem immer zu folgen. Niemand hat mehr Recht auf sein Gefühl als du selbst für dich.‘

Allerdings dürfte das für junge Mädchen von heute noch schwieriger sein, denn mittlerweile propagieren soziale Medien ein bestimmtes Körperbild.



Herfurth: Das ist ein sehr schwieriges Thema. Und ich habe das Gefühl, dass das eher eskaliert. Ich frage mich schon, wie Jugendliche jetzt in einer Zeit aufwachsen, wo sich das alles noch einmal verschärft hat. Wobei die Körperformen inzwischen so verrückt werden, dass das fast wie in einem Comic wirkt. Vielleicht entspannt sich die Situation dadurch wieder, weil das alles so weit von einem entfernt ist. Trotzdem fehlt mir die Menschlichkeit. Normal-menschliche Körper, so wie wir aussehen, kommen in diesem öffentlichen Bild fast nicht mehr vor. Und so kommt es leider zu diesen wachsenden Zahlen an Schönheitsoperationen. Ich wünsche mir total, dass alle jungen Menschen das gesund überleben. Aber momentan verdienen wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Geld damit.

Zur Person: Karoline Herfurth, 1984 in Ost-Berlin geboren, arbeitet als Regisseurin, Drehbuchautorin und Schauspielerin. Gerade ist sie in dem Kinofilm "Eine Million Minuten" zu sehen, den ihr Mann Christopher Doll gedreht hat.