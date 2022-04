Kaufbeuren

29.04.2022

Forschungsprojekt am Kaufbeurer Museum: Raubkunst gibt es auch im Kleinen

Plus Das Stadtmuseum ließ untersuchen, ob es sich bei Objekten um NS-Raubkunst handelt. Viele der begutachteten Exponate sind "nicht zweifelsfrei unbelastet".

Während große Museen ganze Abteilungen beschäftigen, die der Herkunft ihrer Exponate nachgehen, steckt die Provenienzforschung an kleineren Häusern oft noch in den Kinderschuhen. Dass aber auch überschaubare Stadt- und Heimatmuseen durchaus Objekte in ihren Sammlungen haben, die mit dem NS-Raubkunstunwesen in Verbindung gebracht werden können, beweist ein nun zu Ende gegangenes Forschungsprojekt am Stadtmuseum Kaufbeuren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

