Idas kleine Welt: „Himbeereis am Fluss“ von Maria Parr

In einem norwegischen Dorf thront ein großes rotes Haus auf einem Hügel. Für die siebenjährige Ida ist es der perfekte Ort zum Leben, auch wenn das Haus schon etwas in die Jahre gekommen ist. Hier teilt sie sich ein Zimmer mit ihrem kleinen Bruder Oskar - und natürlich ist sie die Chefin! Trotz Oskars chaotischer Art liebt Ida ihren Bruder über alles und verbringt gerne Zeit mit ihm. Im Sommer werden Flusssafaris unternommen und im Winter rasante Schlittenfahrten.

„Himbeereis am Fluß“ handelt vom Alltag einer liebenswerten Familie

Mit ihrem Buch „Himbeereis am Fluss“ beschreibt die norwegische Autorin Maria Parr kindgerecht und einfühlsam den Alltag einer liebenswerten, ganz und gar nicht perfekten Familie. Jedes Kapitel erzählt eine neue Episode aus Idas Sicht, in der sie wertvolle Erkenntnisse gewinnt und an ihren Erfahrungen wächst. Themen wie Angst und Vorurteile werden behutsam behandelt, sodass die Leser erfahren, dass selbst Erwachsene Angst haben können oder dass hinter manchem Vorurteil oft Freundschaft steckt.

Die elf Geschichten sind gefühlvoll und authentisch, sodass man sich leicht in Idas Welt hineinversetzen kann. Mal ärgert sie sich über ihren unzuverlässigen Bruder, mal ist sie verwirrt über die Veränderungen in ihrem geliebten Spielhaus, und ein anderes Mal muss sie den Schmerz über den Verlust ihres geliebten Onkels verarbeiten. Die Illustrationen von Ahsild Irgens helfen dabei, die Fantasie des Lesers anzuregen.

Egal, was kommt, die Familie hält immer zusammen - in „Himbeereis am Fluss“ wird diese bedingungslose Bindung liebevoll und glaubwürdig dargestellt.

Maria Parr: Himbeereis am Fluss. Aus dem Norwegischen von Christel Hildebrandt. Dressler, 208 Seiten, 15 Euro - ab 6 Jahren