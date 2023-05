"Ich bin exakt dieselbe Person": Kinderbücher über Transgender

In den Kinderbüchern "Best Bro Ever" von Jenny Jägerfeld und "Fred und ich" von Lena Hach geht es um aufregende, neue Bekanntschaften. Und darum, wie es ist, trans zu sein.

Neue Bekanntschaften geben die Möglichkeit, sich selbst neu zu präsentieren. So, wie man ist. Ohne Vorgeschichte – und ohne einen "Deadname", den einem die Eltern gegeben haben. Das betrifft Transpersonen, also Menschen, die sich nicht mit dem ihnen bei der Geburt zugewiesenen Geschlecht identifizieren. Lena Hach und Jenny Jägerfeld erzählen in ihren Kinderbüchern "Fred und ich" und "Best Bro Ever" zwei dieser Freundschaftsgeschichten und greifen damit ein Thema auf, das immer mehr Aufmerksamkeit in Kinder- und Jugendbüchern findet. Denn trans zu sein, betrifft Menschen jeden Alters.

Eine Woche, die alles verändert

Der "tote Name" also, das ist der nicht mehr verwendete Name der Menschen, die einen neuen Vornamen angenommen haben. Ein Begriff, der auch in Lena Hachs Neuerscheinung "Fred und Ich" vorkommt. Die Autorin schreibt in ihrem Kinderroman über die aufregende, allererste Liebe. Über die mutige Anni, die Tag für Tag in einem zugefrorenen See eisbaden geht. Und über Fred, dem sie zum ersten Mal in einem Café begegnet. Gleich am nächsten Tag steigt Fred mit ihr zusammen ins eisige Wasser. Es ist der Beginn einer Woche, "die alles verändert hat". Was Anni bei dem gemeinsamen Eisbaden erfährt: Fred ist ein Transjunge. Er kommt aus Berlin, hat gerade Ferien und hilft bei seiner Tante in der Bäckerei aus. Fred hat einen "Deadname". Das weiß Anni, weil sie recherchiert hat. Über das Trans-Sein und darüber, dass es Fragen gibt, die übergriffig und verletzend sein können.

Lena Hach gibt ihren Charakteren trotz der überschaubaren Seitenanzahl Dimension und Tiefe: Anni, die Angst davor hat, bei fremden Menschen im Auto mitzufahren, aufgrund dessen, was mit ihrem Onkel passiert ist. Und Fred, für den die Schule kein schöner Ort ist, weil es Menschen gibt, die nicht akzeptieren, wer er ist. Mit einem lockeren und doch aufklärerischen Ansatz schafft sie es, für das Thema Transgeschlechtlichkeit zu sensibilisieren. Darüber hinaus erzählt sie in dieser herzerwärmenden Geschichte von Mut–- dem Mut, Neues zu wagen und aneinander zu wachsen.

Blutsbrüder – für immer?

Ebenso mutig ist Måns, der Protagonist in dem schwedischen Kinderroman "Best Bro Ever!" von Jenny Jägerfeld.. Måns und Mikkel sind eigentlich mehr als nur Freunde, sie sind wie Brüder, Blutsbrüder. Als der elfjährige Måns seine Mutter im Sommer nach Malmö begleitet, begegnet er nicht nur Menschen, die er – aufgrund ihrer Aussprache – schlecht versteht, er trifft außerdem auf Mikkel, der schnell zu seinem "Best Bro" wird. Die beiden sind unzertrennlich, skaten zusammen und stellen sich Mutproben. Ein perfekter Sommer eben. Mikkel weiß zunächst nicht, dass sein neuer Freund transgender ist. Måns will es seinem neuen besten Freund ja erzählen, aber wie wird er wohl reagieren? Sogar sein eigener Vater tut sich schwer damit, dass er einen Sohn statt einer Tochter hat. Als Måns seinem Vater offenbart, wie er sich identifiziert, stößt er auf Unverständnis. Und dabei gibt es da nicht so viel zu verstehen, wie er findet. "Ich bin ja exakt dieselbe Person." Ob das sein neu gewonnener bester Freund auch so sehen wird? Als der zufällig einen Blick in seinen Pass wirft, möchte er erst einmal nichts mehr von ihm wissen.

Jenny Jägerfeld erzählt mit dieser Geschichte nicht nur die des elfjährigen Måns, sondern auch die von vielen anderen Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität auf Ablehnung stoßen. Mit viel Witz , aufgeweckter Sprache und frei von Klischees lässt sie die Lebensrealität des Jungen plastisch werden, der einfach nur der ist, der er ist. "Denn ich bin ein Junge. Das war ich schon immer."

Lena Hach: Fred und ich. Beltz & Gelberg, 94 Seiten, 10,99 Euro – ab 11 Jahre.

Jenny Jägerfeld: Best Bro Ever. Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann; Urachhaus, 155 Seiten, 16 Euro – ab 10 Jahre.