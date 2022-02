"Belfast": Als die Kindheit plötzlich zu Ende war

An Kenneth Branagh ist im Kino gerade kein Vorbeikommen. Als Regisseur legt er nun seinen wohl persönlichsten Film vor – eine Hommage an die nordirische Herkunft.

Die unbeschwerte Kindheit endet mit einem Molotowcocktail. Der neunjährige Buddy (Jude Hill) spielt wie immer mit seinen Freunden auf der Straße, als plötzlich ein wütender Mob auftaucht und das Haus der Nachbarn in Brand setzt. Die Mutter (Caitriona Balfe) schafft es gerade noch, die beiden Söhne in Sicherheit zu bringen. Verstört verstecken sie sich unter dem Wohnzimmertisch, während draußen Menschen schreien und Scheiben klirren. Belfast im Jahr 1969. Die Steine und Molotowcocktails sind der Anfang eines dreißigjährigen Bürgerkrieges in Nordirland, in dem sich protestantische Loyalisten, katholische Republikaner und die britische Armee blutig bekämpfen. Buddy lebt mit seinen Eltern in einem mehrheitlich von Protestanten bewohnten Viertel.

In ihrer Straße leben auch ein paar katholische Nachbarn, die von den loyalistischen Horden aus ihren Häusern vertrieben werden. Innerhalb weniger Tage verwandelt sich die Straße, in der Buddy bisher ein glückliches Kinderleben geführt hat, in eine Festung. Barrikaden werden errichtet und ein Kontrollpunkt mit bewaffneten Männern. Für den aufgeweckten Jungen ist das Abenteuer und Verängstigung zugleich.

Und natürlich ist der Junge zum ersten mal verliebt

Der Vater (Jamie Dornan), der in England arbeitet und nur alle paar Wochenenden nach Hause kommt, sieht keine Perspektive mehr in seiner Heimatstadt. Für Buddy hingegen ist es unvorstellbar, Belfast zu verlassen. Hier sind nicht nur die geliebten Großeltern und die ganze weitläufige Verwandtschaft, sondern auch Catherine (Olive Tennant) – das schlauste Mädchen in der Klasse, in das der Junge unsterblich verliebt ist.

Eigentlich will die Familie nicht aus ihrer Stadt weg: Szene aus "Belfast". Foto: Rob Youngson, Focus Features

Schauspieler und Regisseur Kenneth Branagh hat sich in vielen Genres erfolgreich ausgetobt (siehe Porträt, Seite 2). Mit „Belfast“ legt er nun seinen wohl persönlichsten Film vor, in dem er in die eigenen Kindheitserinnerungen an seine Geburtsstadt eintaucht. Dabei behält Branagh die Perspektive des staunenden und verängstigten Jungen bei, der plötzlich sein Zuhause verlassen soll. Die bedrohlichen Erfahrungen des jungen Helden halten sich die Waage mit den kindlichen Glücksmomenten einer turbulenten Großfamilie, des ersten Verliebtseins und gemeinsamer Kinobesuchen. Der Film ist in schwarz-weißem Retrolook gehalten, aber wenn die Familie sich auf der Leinwand das Musical „Chitty Chitty Bang Bang“ anschaut, erstrahlen die cineastischen Fluchtwelten in grellbunten Farben.

Ein liebevoller Blick auf Familie und Herkunft

Trotz seines harten historischen Hintergrundes überwiegt in „Belfast“ die Herzenswärme, von der das Kinder- und Familienleben durchströmt ist. Dazu trägt entscheidend das hervorragende Ensemble bei. Der junge talentierte Jude Hill ist ein echtes Herzchen, Caitriona Balfe in der Rolle der couragierten Mutter einfach hinreißend, Judi Dench und Ciarán Hinds als lebensweise Großeltern hochkarätig besetzt. Mit „Belfast“ wirft Branagh einen liebevollen Blick auf die eigene Familie und das Land seiner Herkunft, das er als Kind verlassen musste, bevor es in einem dreißigjährigen Bürgerkrieg versank.

