Cannes-Premiere von «Mission: Impossible» mit Tom Cruise

Hollywood-Star Tom Cruise bringt den achten Teil der Actionreihe «Mission: Impossible» zum Filmfestival von Cannes. Wie die Festivalleitung am Dienstag mitteilte, wird «Mission: Impossible – The Final Reckoning» am 14. Mai außer Konkurrenz gezeigt – einen Tag nach der offiziellen Festivaleröffnung.

Cruise (62) wird zur Premiere persönlich erwartet, ebenso wie Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie. Der Film gilt als Abschluss der fast 30 Jahre andauernden Agentensaga rund um den Charakter Ethan Hunt.

Letzter Auftritt in Cannes vor drei Jahren

Der letzte Auftritt von Tom Cruise in Cannes liegt drei Jahre zurück: 2022 landete er zur Premiere von «Top Gun: Maverick» spektakulär per Helikopter und wurde mit einer Ehren-Palme ausgezeichnet.

«Mission: Impossible – The Final Reckoning» zählt zu den meist erwarteten Blockbustern des Jahres. Das 78. Festival de Cannes findet vom 13. bis 24. Mai statt. Die offizielle Auswahl der Wettbewerbsfilme soll am Donnerstag (10. April) bekanntgegeben werden.