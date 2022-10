Das gab's noch nicht: eine schwul-lesbische Liebeskomödie

Plus Ein großes Hollywood-Studio betritt mit "Bros" Neuland und erzählt das Genre der romantischen Komödie unter neuen Vorzeichen.

Bei den Oscar-Verleihungen präsentiert sich Hollywood gerne liberal, aufgeschlossen und ungeheuer divers. Aber jenseits des roten Teppichs in den Chefetagen der großen Studios dauert es eine halbe Ewigkeit, bis sich Veränderungen bei der Projektentwicklung durchsetzen. Seit Jahrzehnten werden im Genre der romantischen Komödie die heteronormativen Rezepte immer wieder durchgekocht. Zwar gesellt sich hin und wieder der schwule beste Freund der weiblichen Hauptfigur als illustrer Gast zum Inventar. Aber eine schwul-lesbische Liebeskomödie im Mainstream-Format – da haben sich die risikoscheuen Hollywood-Studios bisher nicht herangewagt.