Ein lesbisches Liebespaar auf einem Trip durch die USA

Plus Ethan Coen legt mit "Drive-Away Dolls" einen Film vor, der an die B-Movies der 60er- und 70er-Jahre erinnert. Eine schräge Komödie, allerdings mit fadem Nachgeschmack.

Von Martin Schwickert

Angefangen von "Blood Simple" (1984) bis zur Western-Anthologie "The Ballad of Buster Scruggs" (2017) haben Joel und Ethan Coen achtzehn Filme gemeinsam gedreht. Die Gebrüder waren das Dream-Team des amerikanischen Independent-Kinos, deren Filme regelmäßig Oscars einsammelten, ohne sich den Hollywood-Konventionen anzudienen. Darunter befinden sich einige Meisterwerke wie "Fargo" (1996) oder "No Country For Old Men" (2007). Dabei agierten die beiden stets als kreative Einheit, zeichneten zusammen für Regie, Drehbuch und Produktion verantwortlich und führten in gemeinsamen Interviews die Sätze des jeweils anderen zu Ende.

Es ist immer noch ein gut gehütetes Geheimnis, warum die Coens seit 2017 aufgehört haben, miteinander Filme zu machen. Öffentliche Verlautbarungen zu ihrer Trennung haben beide Seiten vermieden. So wartete man gespannt auf die angekündigten Werke, welche die Brüder im filmkünstlerischen Alleingang hervorbringen würden. Zur Pandemie-Weihnacht 2021 überraschte Joel Coen mit einer ureigenen Version von Shakespares "Macbeth", die durch dramatisches Konzentrationsvermögen und formale Strenge überzeugte. Nun stellt Ethan Coen mit "Drive-Away Dolls" ein lesbisches Roadmovie im B-Movie-Format vor, das vom anderen Ende des Filmuniversums mit quietschenden Reifen ins Kino geschlittert kommt. Das Drehbuch hat er zusammen mit seiner Ehefrau und Cutterin Tricia Cooke verfasst, die sich selbst als „queer“ definiert und offensichtlich einiges an Insider-Wissen und Szene-Humor in das Filmprojekt injiziert hat.

