Hat "Nosferatu" Blutzoll gefordert?

Vor 100 Jahren kam der Vater aller Vampirfilme auf die Leinwand. Seither kreisen um ihn die wildesten Gerüchte. Der Hauptdarsteller soll sogar selbst Blutsauger gewesen sein.

Die Gäste, so stand es in der Einladung, sollten im Biedermeier-Kostüm in den Marmorsaal des Zoologischen Gartens Berlin kommen. Dort dürften sie dann einer Filmpremiere, einem fröhlichen Fest und einem Tanzspiel beiwohnen. Stattdessen wartete das Grauen in Gestalt eines riesigen, dürren Saugers mit stocksteifem Körper, kahlem, knochigem Schädel und langen Fingernägeln, der über die Leinwand mit seinem Sarg sowie ein paar Ratten im Schlepptau durch das mittelalterliche, von der Pest verseuchte Wismar (das Wisborg hieß) trippelte und in einem Riss in einer Grabplatte nistete. Ein toter Körper, aber immer noch anwesend, ein liebeskranker Nebenbuhler; ein Vampir. Kein Vergleich zu den attraktiven und herzensguten Beißern, die dieser Tage „Bis(s) zum Morgengrauen“ ihr Unwesen treiben. Und was für ein cineastisches Ereignis!

Die Uraufführung ihres ersten und einzigen Films hatte sich die Produktionsfirma Prana Film am 4. März 1922 eine Menge Geld kosten lassen. Sie schaltete teure Anzeigen, die Friedrich Wilhelm Murnaus Stummfilm „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ in der Presse bewerben sollten, während sich Produzent Gustav Albin Grau sogar zu einer eigenen Abhandlung über den Vampirismus verstieg. Es hagelte begeisterte Filmbesprechungen. Aber die Ufa hatte Hemmungen, den bereits als Meisterwerk gefeierten Streifen in den großen Filmpalästen zu zeigen. Stattdessen lief er in kleinen Dorfkinos, was aber nie und nimmer die Produktions- und Werbekosten einspielen konnte. Eine seltsame, aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbare Entscheidung. Denn „Nosferatu“ setzte 1922 einen Meilenstein in der deutschen Kinolandschaft.

Raus aus dem Studio, lautete die Devise des Regisseurs

Mit Murnaus Stummfilm hatte der deutsche Expressionismus den Weg aus den Studios ins Freie gefunden. Sämtliche Szenen wurden an realen Orten gedreht. Wohl inspirierte das Werk ein ganzes Genre – nicht weniger als die gesamte Dracula-Industrie –, doch über die Dreharbeiten existieren abenteuerliche Gerüchte. Der Regisseur, obschon in Bezug auf spätere Filme durchaus gesprächsfreudig, hat sich in keinem Interview je zu „Nosferatu“ geäußert, was genügend Raum für wildeste Spekulationen ließ.

Regisseur des Vampirklassikers: Friedrich Wilhelm Murnau. Foto: dpa

Diese nutzten die Macher des um die Jahrtausendwende gedrehten Films „Shadow Of The Vampire“, um das Making-of mit Hollywood-Stars in Szene zu setzen. Willem Dafoe spielte Max Schreck, den sagenumwobenen Nosferatu-Darsteller, John Malkovich verkörperte Friedrich Wilhelm Murnau. Und dabei tauchten all die Fragen wieder auf, über die seinerzeit der Mantel des Schweigens gehüllt wurde. War Max Schreck selbst ein Vampir gewesen? Hatte Murnau mit diesem einen Pakt geschlossen, etwa dergestalt, dass Schreck für sein Mitwirken belohnt wurde, indem er sich am Blut von Crew und Schauspielern sättigen durfte?

Zwar starb seinerzeit bei den Dreharbeiten niemand. Doch für all diese zum Teil hanebüchenen Fantasien legte Schreck mit Namen und Aussehen die denkbar beste Referenz vor. „Unendlich dürr und lang, eine Habichtsnase, die sich weit in die Luft hineinkrallt, zwei grelle Augen, die das Licht zugleich scheuen und fressen“ – so beschrieb ihn der Kritiker der Münchener Neuesten Nachrichten 1921 in seiner Titelrolle von Molières „Der Geizige“.

In „Nosferatu“ war der Vampir Murnaus eigene Version des rumänischen Grafen Dracula – was dem Regisseur wiederum Ärger mit Florence Stoker, der Witwe des verstorbenen „Dracula“-Vaters Bram Stoker einbrachte. Die Gattin hatte dem US-Regisseur Tod Browning längst die Rechte für dessen legendäre Dracula-Verfilmung (1931) verkauft. Doch auch für „Nosferatu“ – das erkannte jeder schon nach wenigen Minuten – diente der Stoker-Roman eindeutig als Vorlage. So hieß der Vampir Graf Orlok, der Anwaltsschreiber Hutter (bei „Dracula“ Harker) und dessen Verlobte, die vom Vampir begehrte Mina, eben Ellen.

Wenige Duplikate sicherten das Überleben des Films

Doch auch wenn der Name des historischen „Pfählers“ Drakul fehlt, ist Murnaus Werk wohl der Dracula-Film schlechthin: furchterregend statt manieriert wie verschiedene spätere Versuche, philosophisch statt gefühlsduselnd, ein schattiger, in der Bewegung starker Albtraum. Mit „Nosferatu“ hatte sich die Dracula-Story sozusagen dem Blutkreislauf des Publikums beigemischt. Florence Stoker wollte diesem Treiben 1925 allerdings ein gerichtliches Ende bereiten und alle Kopien von „Nosferatu“ vernichten lassen. Augenscheinlich gelang ihr dies. Einige wenige Duplikate konnten jedoch ins Ausland geschafft werden und retteten das Überleben des Films, aber auch die Erinnerung an Max Schreck.

Doch zunächst verschwand „Nosferatu“ offiziell von der Bildfläche. Schreck wurde deshalb auch nicht über Nacht zum gefeierten, unbezahlbaren Star. Im Gegenteil hielt sich hartnäckig die Ansicht, bei ihm könne es sich tatsächlich um einen echten Vampir, um ein seltsames Gespensterwesen gehandelt haben, das wiederum in die Rolle eines Schauspielers schlüpfte.

Schrecks letzte Rolle: Ein furchteinflößender Großinquisitor

So schrieb der Dichter Wolfgang Petzet 1936 über Max Schreck: „Es war etwas Absonderliches um ihn, etwas, das schwer zu beschreiben ist. Er trat in die Szene aus einer anderen Welt und die andere Welt kam mit ihm: die Dämonen, die Geister der Natur. Gewalten, von denen Menschen im Guten wie im Schlechten besessen sind. Sie waren da: Wesen von drüben. Wirklich wie wir und doch nicht zu begreifen.“

Schrecks letzte Rolle war die des furchteinflößenden Großinquisitors in Schillers „Don Carlos“ an den Münchner Kammerspielen. Am Nachmittag des 20. Februar 1936 stand er dafür noch auf der Bühne, am Abend war er tot. Kammerspiele-Intendant Otto Falckenberg rief ihm bei der Begräbnisfeier nach: „Du lebtest in einer abseitigen und versponnenen Welt.“ Sogar den Namen Schreck hielten viele für einen Künstlernamen, der eher ein Rollenmodell bezeichnete als eine echte bürgerliche Existenz.

Am Herzen ist der Blutsauger verwundbar

War Murnaus „Nosferatu“ also ein Horrorfilm mit dokumentarischem Gestus und entsprechendem Blutzoll? Das ist wohl zu viel des cineastischen Grauens. Doch man braucht nur das historische Finale des Films zu betrachten, bei dem sich Ellen „opfert“ und den Vampir an sich bindet, der von der Leidenschaft seiner Gier überwältigt so lange an ihrem Bett bleibt, bis der Hahn kräht und das Aufgehen der für den Blutsauger tödlichen Sonne ankündigt. Max Schreck greift sich mit seinen dürren Fingern ans Herz und sinkt in sich zusammen, bis nur ein Häuflein Asche übrig bleibt.

An diesem 4. März feiert der Untote genau 100 Jahre nach der Berliner Premiere Wiederauferstehung. Gemeint ist allerdings nicht Graf Orlok. Sondern der Film selbst, aus dessen verschiedenen Schnittfassungen das Münchner Filmmuseum 1981 die erste Rekonstruktion und Restaurierung des Klassikers angefertigt hat. So kam es, dass ein Streifen, den es eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, als der wahrscheinlich meistrestaurierte Film der Geschichte gilt. Zum Jubiläum schrieb der Komponist Olav Lervik einen neuen Soundtrack, der an diesem Freitag, 20 Uhr, in der Münchner Muffathalle live zum Film uraufgeführt wird. Zuvor läuft dort um 18 Uhr das Original und später die Doku „Nosferatu – ein Film wie ein Vampir“ – wie auch am Mittwoch, 9. März, im Fernsehprogramm von Arte.