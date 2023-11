Kino

vor 41 Min.

Helene Fischer singt Lied im neuen Disneyfilm "Wish"

Artikel anhören Shape

Der Musical-Fantasyfilm "Wish" kommt am Ende November in die Kinos. Wer Helene Fischer hören will, muss nur bis zum Abspann sitzen bleiben: Die Sängerin beendet den Disneyfilm mit einem Song.

Die Sängerin Helene Fischer (39) ist Teil der deutschen Version des neuen Disneyfilms "Wish". "Die gelernte Musicaldarstellerin ist bekennender Disney Fan und singt mit "Weil der Wunsch es wert ist" aus "Wish" erneut den Abspannsong eines Films aus den Walt Disney Animation Studios", teilte die verantwortliche PR-Agentur mit. Der Song sowie der gesamte Soundtrack des Films könnten ab dem 17. November auf allen bekannten Plattformen gestreamt werden. Der Musical-Fantasyfilm kommt am 30. November in die Kinos. Er erzählt von der Jugendlichen Asha. Sie lebt in einem fantastischen Land, in dem ein magischer König Wünsche erfüllen kann - allerdings willkürlich entscheidet, welche er wahr werden lässt. Mithilfe eines magischen Sterns fordert Asha den König heraus. Helene Fischer hatte bereits beim Disneyfilm "Vaiana" (2016) mitgewirkt und für die deutsche Version das Lied "Ich bin bereit" gesungen. (dpa)

Themen folgen