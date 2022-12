Hype nach fast 50 Jahren: das vergessene Meisterwerk Hollywoods

Im Netz macht gerade ein Film Karriere, den nur die wenigsten bislang kennen: Martin Scorseses "Goncharov". Was es mit der neuen Begeisterung auf sich hat.

Glücklich, wer diesen Film schon gesehen hat, glücklich, wer darüber gerade in den sozialen Netzwerken sprechen kann. Die- oder derjenige gehört zu den wenigen, die über das Meisterwerk aus dem Jahr 1973 etwas sagen können. Ein vergessener Film, der endlich wieder entdeckt wird, der nie groß in den Kinos war, nie ausgezeichnet wurde, obwohl einige sagen, es sei der beste Mafia-Film aller Zeiten, gedreht von den Großen des Kinos, die vor und hinter der Kamera gestanden haben. Robert DeNiro in der Hauptrolle als russischer Krimineller Goncharov, der in Neapel aussteigen will, aber von seiner Vergangenheit eingeholt wird. In den weiteren Rollen Al Pacino, Gene Hackmann, Harvey Keitel und Cybill Shepherd. Alle gerade am Anfang ihrer Karrieren. Und dazu als Regisseur – wie könnte es anders sein – Martin Scorsese.

Regisseur Scorsese: "Natürlich, ich habe den Film gedreht"

Und Pech für alle, die jetzt neugierig auf den Film geworden sind. Es lässt sich zwar ein Plakat finden, es existieren in den Weiten des Netzes auch Trailer, aber wer genauer hinschaut, erkennt, dass diese Trailer aus anderen Filmen der Zeit zusammengeschnitten sind. Es gibt zum Beispiel auf der Social-Media-Plattform TikTok Fans von "Goncharov", die erzählen, wie toll der Film war, wie sie ihn in den 1980er oder 1990er Jahren einmal zu sehen bekommen haben, nur ist der Film eine Erfindung, ein Spaß, ein Fake, der auf der Blog-Plattform tumblr seinen Ausgang genommen hat. Und selbst der Regisseur Scorsese spielt da mit. Gefragt von seiner Tochter, ob er die neuen Nachrichten zum Film kenne, antwortet Scorsese: "Natürlich, ich habe den Film gedreht."

