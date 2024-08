«Familie is nich» eröffnet Festival des deutschen Films

Mit dem Eröffnungsfilm «Familie is nich» startet das Festival des deutschen Films in Ludwigshafen am Mittwoch in sein 20. Jahr. Erwartet werden in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz dazu Regisseurin Nana Neul und Hauptdarstellerin Meret Becker sowie der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

Die bis zum 8. September laufende Filmschau gilt als Ideenbörse und Branchentreff. Im Jubiläumsjahr sind 64 Werke zu sehen. Ludwigshafen gilt als besucherstärkstes deutsches Filmfestival nach der Berlinale. Im vergangenen Jahr kamen den Veranstaltern zufolge rund 108.000 Kinofans auf die Parkinsel im Rhein nahe der Grenze zu Baden-Württemberg.

Das Festival läuft in einem Freiluftkino sowie in Kinozelten mit mehr als 1000 Plätzen. An den 19 Tagen werden mehrere Gäste ausgezeichnet. So gehen Preise für Schauspielkunst an Liv Lisa Fries («Babylon Berlin»), Christoph Maria Herbst («Contra») und Joachim Król («Preis der Freiheit»). Elf Filme konkurrieren um den Filmkunstpreis und den Publikumspreis «Rheingold».