Kritik zu "Asteroid City": Wes Anderson schickt Scarlett Johansson in die Wüste

Wes Andersons "Asteroid City" erzählt in fantastischen Farben von einem Städtchen in der Wüste – das aber fast schon überbevölkert ist von Hollywood-Stars.

Nicht nur das Bild, sondern auch der Rahmen ist in Wes Andersons Filmen von großer Bedeutung. Das gilt nicht nur für die zahllosen Einstellungen mit liebevollen Details, die wie gerahmte Bilder wirken, welche man sich gerne ins Wohnzimmer hängen möchte. Auch in die Erzählung selbst werden immer wieder Umrahmungen eingearbeitet, die das Geschehen auf der Leinwand als fiktives Kunstprodukt kenntlich machen. In seinem neuen Film „Asteroid City“ legt er gleich mehrere Rahmenhandlungen ineinander.

Edward Norton und Adrian Brody spielen mit in "Asteroid City"

Im Inneren befindet sich das Wüstenstädtchen Asteroid City, das Handlungsort eines Theaterstücks des Autors Conrad Earp (Edward Norton) ist, über dessen Inszenierung am New Yorker Broadway durch Regisseur Schubert Green (Adrien Brody) wiederum der TV-Moderator (Bryan Cranston) berichtet. Während im Jahre 1955 am Horizont über der Wüste Nevadas die Rauchpilze der Atombombenversuche malerisch in den Himmel steigen, soll in Asteroid City zudem der junge Wissenschaftsnachwuchs ausgezeichnet werden. Der Ort ist zu bescheidenem Ruhm gekommen, weil hier vor 3000 Jahren ein Asteroid niedergegangen ist.

Zur Preisverleihung reist der ehemalige Kriegsfotograf Augie (Jason Schwartzman) mit seinem hochbegabten Sohn Woodrow (Jake Ryan) und seinen drei Töchtern an. Der kürzlich verwitwete Vater hat es noch nicht übers Herz gebracht, den Kindern die Nachricht vom Tod der Mutter mitzuteilen. Die Familie bezieht im Motel direkt gegenüber der Schauspielerin Midge Campbell (Scarlett Johansson) und ihrer Tochter Dinah (Grace Edwards) Quartier. Während sich die jugendlichen Wissenschaft-Nerds direkt zueinander hingezogen fühlen, bewahren die Schauspielerin und der Fotograf bei ihren Gesprächen von Fenster zu Fenster zunächst eine Distanz. Und natürlich sehen die beiden dabei aus, als würden sie sich gegenseitig aus gerahmten Bildern heraus anschauen.

So gut ist Wes Andersons neues Werk nach "French Dispatch"

Der touristische Alltag in Asteroid City verwandelt sich in den militärischen Ausnahmezustand, als ein UFO vor versammelter Gemeinde niedergeht, ein Alien herausklettert und den Asteroiden klaut. Die Begegnung mit den Außerirdischen lässt Einheimische wie Gäste das eigene Sein neu überdenken. Dazwischen wird das farbenfrohe 50er-Jahre-Ambiente immer wieder zur Seite geschoben, um in kontraststarken Schwarz-Weiß-Aufnahmen hinter die Kulissen der Theaterproduktion zu schauen, wo Regisseur und Schauspielende über das Wesen ihrer Figuren sinnieren.

War Wes Andersons letztes Werk „French Dispatch“ als kreatives Feuerwerk und dramaturgische Loseblattsammlung angelegt, wirkt sein neuer Film etwas strukturierter und zugleich komplexer. Aber auch wenn sich die Erzählebenen kunstvoll ineinander verschlingen, ist „Asteroid City“ ein Film, der am besten Szene für Szene verkostet werden sollte. Denn wieder einmal steckt in jeder Sequenz, jeder Figur, jeder Einstellung und jedem Interieur eine unbändige kreative Originalität, die Glückshormone freisetzt. Dabei stehen die Farb- und Bildkompositionen, mit denen Anderson das bunte 50er-Jahre-Dekor ins Surreale überhöht, im Kontrast zu den melancholischen Hauptfiguren.

Tom Hanks spielt in "Asteroid City" den Schwiegervater

Jason Schwartzman spielt mit einer Verletzlichkeit, die ihr passgenaues Gegenstück in der gelassenen Selbstsicherheit von Scarlett Johanssons Diva findet. Um die beiden oszilliert ein ganzes Universum aus eigenwilligen Figuren, die prominent besetzt sind: Tom Hanks als grummeliger Schwiegervater, Tilda Swinton als begeisterte Wissenschaftlerin und Jeff Goldblum, der in ein Ganzkörper-Alien-Kostüm schlüpft. Dabei überschreitet Anderson aber auch die Grenze zur schauspielerischen Überbevölkerung, was die Erzählung trotz dreifacher Rahmenhandlung zunehmend ausfasern lässt.